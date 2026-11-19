Die BENO Holding liefert weitere Belege dafür, dass der geplante Ausbau des Immobilienbestands Fahrt aufnimmt. Innerhalb weniger Monate hat der auf Light Industrial spezialisierte Bestandshalter nun schon die zweite Akquisition gemeldet. Damit wächst das Portfolio auf 14 Standorte mit einer Gesamtnutzfläche von rund 172.000 Quadratmetern. Der Immobilienwert erhöht sich auf etwa 95,5 Mio. Euro. Das langfristige Ziel, eine Plattform mit einem Portfoliovolumen von 300 Mio. Euro aufzubauen, rückt damit einen weiteren Schritt näher.

Mindestens ebenso interessant wie der zusätzliche Immobilienwert ist allerdings die Geschwindigkeit, mit der BENO die jüngste Transaktion abgewickelt hat. Vom Beginn des Ankaufsprozesses bis zum Abschluss des Kaufvertrags für das Objekt in Remagen vergingen lediglich vier Wochen. Möglich wurde dies nach Unternehmensangaben durch die weitgehend digitalisierten Abläufe. Damit zeigt sich erstmals auch bei einer konkreten Akquisition, welchen Beitrag die in den vergangenen Jahren aufgebaute Plattform zur angestrebten Skalierung leisten kann.

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Wirtschaftlich folgt der Erwerb einem für BENO typischen Muster. Die Immobilie wurde im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion übernommen, wobei sich die bisherige Eigentümerin langfristig als Mieterin verpflichtet hat. Der Vertrag läuft über zehn Jahre und beinhaltet zusätzliche Verlängerungsoptionen. Bei einem Kaufpreisfaktor von 10,5 ergibt sich eine anfängliche Mietrendite von rechnerisch rund 9,5 Prozent. Aus dem gemeldeten Zuwachs des Portfoliowerts lässt sich ein Kaufpreis in der Größenordnung von 4 Mio. Euro ableiten.

Für die weitere Entwicklung ist vor allem die zunehmende Schlagzahl relevant. Nach dem Erwerb in Roth bei Nürnberg im August hat BENO nun auch die Ankündigung eingelöst, bis zum Jahresende mindestens eine weitere Immobilie zu kaufen. Zugleich verfügt das Unternehmen nach den jüngsten Refinanzierungen über zusätzliche finanzielle Spielräume, die durch die laufende Kapitalerhöhung noch erweitert werden sollen.

Während sich die Wachstumsstrategie damit zunehmend konkretisiert, bleibt die Reaktion an der Börse bislang verhalten. Offenbar richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger derzeit vor allem auf den Ausgang der Kapitalmaßnahme. Gelingt deren erfolgreicher Abschluss, könnte der Blick wieder stärker auf die operative Entwicklung und die weiteren Akquisitionsmöglichkeiten fallen. Die jüngsten Transaktionen liefern jedenfalls gute Belege dafür, dass BENO die ambitionierten Expansionsziele konsequent verfolgt.

(aktien-global.de, erstellt 19.11.26, 9:22 Uhr, veröffentlicht 19.11.26, 9:33 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)