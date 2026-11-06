BENO: Mehr als nur frisches Kapital

Veröffentlicht am

Bei der BENO Holding könnte die laufende Kapitalerhöhung gleich in zweifacher Hinsicht einen Wendepunkt markieren. Denn sie bietet neben dem angestrebten Mittelzufluss für den geplanten Ausbau des Immobilienportfolios auch die Chance, ein Problem anzugehen, das die Aktie bislang für viele Investoren wenig attraktiv macht: die äußerst geringe Handelsliquidität. Gelingt es, im Zuge der Kapitalmaßnahme neue Aktionäre zu gewinnen, könnte dies auch der Wahrnehmung des Unternehmens am Kapitalmarkt einen Schub verleihen.

Wie groß das Problem bislang war, zeigt ein Blick auf die Börsenumsätze. Über die letzten 100 Handelstage wechselten auf Xetra im Durchschnitt lediglich Aktien im Wert von rund 2.700 Euro täglich den Besitzer. Für größere Anleger ist es unter solchen Bedingungen kaum möglich, eine nennenswerte Position aufzubauen, ohne den Kurs stark zu beeinflussen.

- Anzeige -

Die laufende Kapitalerhöhung könnte hier Abhilfe schaffen. Noch bis zum 9. November können bestehende Aktionäre für jeweils fünf alte Aktien ein neues Papier zum Preis von 6,50 Euro beziehen. Darüber hinaus ist ein Mehrbezug möglich, für den es allerdings keine Zuteilungsgarantie gibt. Nicht bezogene Aktien können anschließend ausgewählten Investoren angeboten werden. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, größere Aktienpakete außerhalb des regulären Börsenhandels zu erwerben.

- Anzeige -

Neben diesem möglichen Kapitalmarkteffekt steht natürlich die Finanzierung der Expansion im Mittelpunkt. Bei vollständiger Platzierung fließen BENO rund 4,23 Mio. Euro netto zu, womit sich unter der Annahme einer Fremdfinanzierungsquote von 70 Prozent Immobilieninvestitionen von rund 14 Mio. Euro finanzieren ließen.

Das kommt zu den bereits vorhandenen Spielräumen hinzu. Denn BENO hat durch Immobilienfinanzierungen in den vergangenen Monaten insgesamt 16 Mio. Euro Liquidität freigesetzt, die teilweise für die Rückzahlung einer Anleihe über 10 Mio. Euro und erste Wachstumsmaßnahmen verwendet wurden. Dennoch sieht das Unternehmen auf dieser Grundlage noch Potenzial für Investitionen und Zukäufe im Umfang von 25 bis 30 Mio. Euro. Zusammen mit den Möglichkeiten aus der Kapitalerhöhung ergibt sich somit ein rechnerischer Investitionsrahmen von rund 40 Mio. Euro.

Für BENO ist die laufende Kapitalmaßnahme daher weit mehr als eine gewöhnliche Eigenkapitalaufnahme. Sie könnte nicht nur die Umsetzung der Wachstumsstrategie beschleunigen, sondern zugleich die Voraussetzungen für eine breitere Aktionärsbasis schaffen. Gerade dieser zweite Effekt wäre für die bislang marktenge Aktie besonders wertvoll. Sollte die Platzierung erfolgreich verlaufen und BENO anschließend weitere attraktive Immobilienkäufe melden, könnte auch der derzeit erhebliche Abschlag auf den ausgewiesenen Substanzwert zunehmend in den Fokus rücken.

(aktien-global.de, erstellt 06.11.26, 13:53 Uhr, veröffentlicht 06.11.26, 14:01 Uhr, zu potenziellen Interessenkonflikten wird auf den Disclaimer verwiesen: https://www.aktien-global.de/impressum/?utm_source=chatgpt.com)

Exklusives Angebot: Top-Analysen von mehreren Qualitätsportalen in einem kostenlosen wöchentlichen Newsletter. Mit Aktien-Global Select bietet das Team von Aktien-Global.de einen exklusiven Service für eine fundierte und komprimierte Information. Hier kostenlos und unverbindlich anmelden

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
alle Top-News

Die neusten Analysen auf Aktien-Global.de

Beno Holding AGSmartbroker HoldingUnited Labels AGRingmetall SEFinexity AGMasterflex SERheinmetall AGLAIQON AGDeutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AGSiemens Energy AGTKMS thyssenkrupp Marine SystemsFreenet DLS GmbHPyrum Innovations AGSyzygy AGVonovia SEPENTIXAPHARM HOLDING AGEvotec SEInfineon AGSAP SELufthansa AG

Weitere News zu Beno Holding AG

Weitere anzeigen...

Aktien-Global Aktiensuche

Value-Stars-Deutschland-Index

Der Erfolgsindex zu deutschen Nebenwerten

Value-Stars-Deutschland-Zertifikat
DAX

Hinweis: Historische Renditen sind keine Garantie für künftige Erträge.
Jetzt mehr erfahren

- Anzeige -

BENO: Mehr als nur frisches Kapital 06.11.2026

Bei der BENO Holding könnte die laufende Kapitalerhöhung gleich in zweifacher Hinsicht einen Wendepunkt markieren. Denn sie bietet neben dem angestrebten Mittelzufluss für den geplanten Ausbau des Immobilienportfolios auch die Chance, ... » weiterlesen

Smartbroker Holding AG: Neue Ziele 06.11.2026

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Smartbroker Holding AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (per 31.12.) angepasst und verschiebt im Rahmen dessen das Kundenwachstum ins Jahr ... » weiterlesen

United Labels: Dynamisches Wachstum bei E-Commerce 06.11.2026

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die United Labels AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang auf 6,23 Mio. Euro (HJ 2025: 7,30 Mio. Euro) verbucht, im ... » weiterlesen

Ringmetall: Ausbau der Marktposition führt zu Margensteigerung 06.11.2026

Ringmetall folgt gemäß SMC-Research weiter konsequent der Buy-and-Build-Strategie mit synergetischen Akquisitionen und konnte im in den ersten neun Monaten 2026 infolgedessen den Umsatz um 7 Prozent und das EBITDA um 16 Prozent steigern. ... » weiterlesen

Finexity: Starkes drittes Quartal 2026 06.11.2026

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Finexity AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) den Pro-forma-Umsatz um 18,8 Prozent auf 7,31 Mio. Euro gesteigert, ... » weiterlesen

- Anzeige -

Aktien-Global Select

Exklusiv: Unser kostenfreier Newsletter

  • Die besten Analysen der Woche in einem Newsletter
  • von Aktien-Global und weiteren Qualitätsportalen
  • komprimiert, aktuell und informativ.
Jetzt kostenfrei anmelden

Best of Aktien-Global-Researchguide

Exklusiv: Unser Auswertungswerkzeug für die wichtigsten Research-Ergebnisse von professionellen Nebenwerte-Analysten.

  • Kursziele und Kurspotenzial
  • Die wichtigsten Meinungsänderungen
  • Übersichtliche Rankings
Jetzt kostenfrei ausprobieren

Meistgelesene News

Aktuelle News zu Top-Aktien