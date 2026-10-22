2G Energy: Angst als Einstiegschance

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Das Geschäft von 2G Energy boomt. Dank mehrerer Großaufträge für containerisierte Kraftwerke, die in Rechenzentren zum Einsatz kommen, wird der Auftragseingang im laufenden Jahr auf über 1 Mrd. Euro vermutlich mehr als vervierfacht. Und das Rechenzentrumsgeschäft ist beileibe nicht der einzige Wachstumstreiber, denn auch in diversen anderen Bereichen – etwa für Biogasanlagen und Gas-Reservekraftwerke in Deutschland, für die Strom- und Wärmeproduktion in der Ukraine oder für die Elektrifizierung im Bergbau – ist die Nachfrage hoch. Das Unternehmen baut daher die Produktionskapazitäten zügig aus. Im laufenden Jahr wurde bereits eine neue Halle in Betrieb genommen, die nächste folgt 2027, und Pläne für einen weiteren Bau werden zumindest erwogen.

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Die Aktie ist wegen des Auftragsbooms zwischen Mitte März und Anfang Juni stark gestiegen, hat danach aber eine Konsolidierung gestartet, die zuletzt sogar noch Fahrt aufgenommen hat. Dahinter steckt die Angst, dass der Auftragsboom im Rechenzentrumsgeschäft abrupt abbrechen könnte, falls sich das aktuelle Investitionstempo gemessen an der Erlösentwicklung der KI-Anbieter als zu hoch erweisen sollte.

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Wir sehen aktuell aber keine ausreichenden Indizien, dass ein Ende des Booms zeitnah ansteht. In Europa ist eher das Gegenteil der Fall – der Kontinent ist Nachzügler im globalen KI-Wettrüsten, so dass die große Auftragswelle erst noch kommen dürfte.

2G Energy hat zudem zwei strategische Vorteile: Zum einen sind die bislang akquirierten Aufträge für Rechenzentren mit hohen Anzahlungen von 20 bis 30 Prozent des Volumens unterlegt, was für eine große Planungssicherheit sorgt. Zum anderen kann das Unternehmen dank einer flexiblen Produktion andere Bereiche stärker forcieren, sollte perspektivisch die Dynamik im Data-Center-Geschäft wirklich deutlich abnehmen.

Insofern halten wir den Kursrückgang bei der Aktie für übertrieben und stufen die Angstdelle im Kurs als Einstiegschance ein (aktien-globlal.de, erstellt 22.10.26, 9:52 Uhr, veröffentlicht 22.10.26, 9:54 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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