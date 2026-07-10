2G Energy: Konsolidierung als Kaufchance

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Nach der höchst dynamischen Kursentwicklung seit dem Tief im März hat die Aktie von 2G Energy zuletzt einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben. Genau diese Schwächephase hat Vorstandschef Pablo Hofelich für Käufe genutzt: Zu einem Kurs von 65,10 Euro hat er Stücke für mehr als 60 Tsd. Euro eingesammelt. Das Volumen ist zwar überschaubar, unterstreicht aber das Vertrauen des Managements in die weitere Entwicklung.

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Fundamental spricht weiterhin vieles für das Unternehmen. Vor allem die Nachfrage nach den containerisierten Energielösungen für Rechenzentren hat sich zuletzt massiv beschleunigt. Allein in den ersten sechs Monaten 2026 haben die Maschinenbestellungen bei 2G durch große Orders in diesem Bereich und weitere Großbestellungen in anderen Segmenten (Biogas Deutschland, Mining) um über 300 Prozent zugelegt und den gesamten Anlagen-Jahresumsatz aus 2025 bereits um mehr als 75 Prozent übertroffen.

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Vor diesem Hintergrund erscheint der jüngste Kursrückgang eher als technische Verschnaufpause denn als Trendwende. Bis auf weiteres dürfte der dynamische Auftragseingang als Treiber anhalten – eine Einschätzung, die der jüngste Insiderkauf des CEOs zusätzlich untermauert (aktien-globlal.de, erstellt 10.07.26, 7:07 Uhr, veröffentlicht 10.07.26, 7:09 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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