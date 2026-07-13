B+S Banksysteme: Platzt bald der Knoten?

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Operativ zeigt B+S Banksysteme weiter eine erfreuliche Entwicklung, an der Börse spiegelt sich das bislang jedoch nur eingeschränkt wider. In den Monaten Juli bis März der Finanzperiode 2025/26 (die Ende Juni endete), hatte die Gesellschaft die Erlöse knapp zweistellig gesteigert und den operativen Gewinn sogar um fast die Hälfte erhöht. Trotzdem verharrt die Aktie seit rund zwei Jahren in einer schwankungsreichen Handelsspanne.

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Ganz so richtungslos ist das Chartbild allerdings nicht. Schaut man etwas weiter, nämlich gut zweieinhalb Jahre zurück, so erkennt man aufsteigende Tiefpunkte und damit einen insgesamt positiven Trend. Es ist allerdings in dieser Zeit nicht gelungen, die Region rund um 2,30 Euro signifikant zu übertreffen.

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Damit diese Hürde fällt, dürfte es eines neuen Auslösers bedürfen. Der Blick richtet sich dabei auf die anstehenden Jahreszahlen: Das Management rechnet für das Gesamtjahr zwar mit steigenden Erlösen, hat aber auf eine konkrete Prognose verzichtet. Das liegt auch daran, dass das Q4 2024/25 sehr stark war, was Zuwächse auf Jahresbasis erschwert. Sollten die Jahreszahlen trotzdem ein deutliches Wachstum zeigen, könnte genau das den entscheidenden Impuls liefern, um den langfristigen Aufwärtstrend auch im Chart zu bestätigen (aktien-globlal.de, erstellt 13.07.26, 18:19 Uhr, veröffentlicht 13.07.26, 18:24 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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