B+S Banksysteme: Stabile Erträge, hohe Cashflow-Rendite

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Bei B+S Banksysteme fällt die Diskrepanz zwischen der Qualität des Geschäftsmodells und der Börsenbewertung besonders deutlich aus. Während Softwareunternehmen mit einem hohen Anteil wiederkehrender Einnahmen häufig mit Bewertungsaufschlägen gehandelt werden, kommt der österreichische Spezialist für Bankensoftware lediglich auf ein KGV von 9,5. Noch auffälliger ist die Free-Cashflow-Rendite von 32,4 Prozent bezogen auf den Enterprise Value, der wegen der hohen Nettoliquidität deutlich unter der Marktkapitalisierung liegt.

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Dabei bietet B+S durchaus Eigenschaften, die Anleger an Softwareunternehmen besonders schätzen. Die Gesellschaft verfügt über langjährige Kundenbeziehungen zu Banken im deutschsprachigen Raum und erzielt einen wachsenden Teil ihrer Einnahmen mit Wartungs- und Hostingverträgen. Letztere laufen üblicherweise über drei bis fünf Jahre und sorgen damit für eine hohe Planungssicherheit. Hinzu kommt, dass neue Kundenprojekte nicht nur einmalige Erlöse generieren, sondern anschließend häufig zusätzliche laufende Einnahmen nach sich ziehen.

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Dieser Effekt gewinnt zunehmend an Bedeutung. Im Geschäftsjahr 2025/26 stiegen die wiederkehrenden Erlöse um 8 Prozent auf 7,26 Mio. Euro. Damit entfielen bereits fast 55 Prozent des gesamten Geschäftsvolumens auf diesen Bereich. Das stärker von einzelnen Projekten abhängige Geschäft mit Lizenzen und Solutions entwickelte sich hingegen weitgehend stabil, nachdem es im Vorjahr noch rückläufig gewesen war. B+S verschiebt damit den Umsatzmix schrittweise zugunsten besser planbarer Einnahmen.

Auch für die kommenden Jahre ist diese Entwicklung vielversprechend. Nach Angaben des Vorstands wurden zuletzt mehrere Kundenprojekte erfolgreich umgesetzt, die künftig zusätzliche Wartungs- und ASP-Erlöse generieren sollen. Das könnte den Anteil wiederkehrender Einnahmen weiter erhöhen und zugleich die Abhängigkeit von größeren Projektabrechnungen reduzieren.

Die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres zeigen allerdings auch, dass diese Stabilität nicht mit einer kontinuierlichen Ergebnissteigerung gleichzusetzen ist. Zwar legte der Konzernumsatz um 5,1 Prozent auf 13,24 Mio. Euro zu und übertraf damit die ursprüngliche Prognose. Wegen eines vorübergehend erhöhten Personalbestands und entsprechend gestiegener Kosten sank das EBIT jedoch um knapp 15 Prozent auf 1,60 Mio. Euro. Die operative Marge erreichte damit aber immer noch respektable 12,1 Prozent.

Der Personalaufbau erfolgte allerdings auch mit Blick auf anstehende altersbedingte Abgänge. Insofern könnte sich der Kostendruck wieder reduzieren, ohne dass B+S dafür seine operative Leistungsfähigkeit einschränken muss. Zusammen mit den zusätzlichen wiederkehrenden Einnahmen eröffnet das mittelfristig Spielraum für eine erneute Verbesserung der Profitabilität.

An der Börse scheint diese Perspektive bislang wenig Beachtung zu finden. Dabei verbindet B+S eine solide Bilanz und hohe Cashflow-Stärke mit einem Geschäftsmodell, dessen Ertragsbasis gut berechenbar ist . Eine Beschleunigung des Umsatzwachstums wäre sicherlich hilfreich, um das Interesse der Anleger zu erhöhen. Doch schon eine Fortsetzung der bisherigen Entwicklung könnte ausreichen, um die derzeit ausgesprochen niedrige Bewertung zunehmend erklärungsbedürftig erscheinen zu lassen.

(aktien-global.de, erstellt 11.11.26, 10:56 Uhr, veröffentlicht 11.11.26, 11:04 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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