Daldrup und Söhne: Keineswegs ausgereizt

Am 21. Juli 2025 hatte Daldrup & Söhne gemeldet, dass das Unternehmen einen Großauftrag für ein Geothermieprojekt in Pullach und Umgebung gewonnen hat, mit einem Volumen im hohen zweistelligen Millionenbereich und einer Laufzeit über zweieinhalb Jahre.

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Diese Nachricht war der Game-Changer für die Aktie, die daraufhin eine längere Rally gestartet hat, die erst in diesem Frühjahr von einer Konsolidierung abgelöst wurde. In den letzten Monaten war es dann an der Auftragsfront recht ruhig, aber das liegt auch an der üblichen Saisonalität. Ausschreibungen erfolgen meist erst mit etwas Abstand und Vorbereitungszeit nach dem Jahreswechsel, und dann dauert es noch ein bisschen, bis es Zuschläge gibt.

Inzwischen ist es aber so weit – und Daldrup hat kürzlich einen weiteren Geothermie-Großauftrag mit einem Volumen von 16 bis 18 Mio. Euro eingefahren. Nach unserer Einschätzung stehen die Chancen gut, dass weitere bald folgen könnten. Da die Auftragslage mit einem Bestand von 120 Mio. Euro zum Ende des ersten Quartals ohnehin schon komfortabel war, sichert das eine dynamische Geschäftsentwicklung in den nächsten Jahren zunehmend ab.

Wegen dieser Perspektiven schickt sich die Aktie an, ihre Konsolidierung zu beenden, und wirkt auch aktuell nach einem ersten Rebound bei einem Kurs um 24 Euro aus unserer Sicht keineswegs ausgereizt (aktien-globlal.de, erstellt 15.07.26, 18:16 Uhr, veröffentlicht 15.07.26, 18:18 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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