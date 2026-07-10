Daldrup und Söhne: Nächste Rally gestartet?

Jetzt klettert sie wieder, die Aktie von Daldrup & Söhne - und das durchaus bereits wieder mit hohem Tempo. Der aktuelle Kurs von 24,20 Euro (Schlusskurs Xetra am 9.7.) bedeutet einen Zuwachs gegenüber dem Juni-Tief von mehr als 30 Prozent.

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Das ist aber immer noch wenig gemessen an den vorherigen Kursbewegungen. Denn nach einer kräftigen Verbesserung der operativen Marge und einem starken Anstieg des Auftragsbestands hatte die Aktie allein von Ende September letzten Jahres bis zum Hoch im Februar bei 30,50 Euro um mehr als 120 Prozent zugelegt.

Die überfällige Korrektur hat sich dann nach einem kurzfristigen Doppeltop in Februar/März über drei Monate in Form einer Flagge vollzogen, in deren Rahmen 40 Prozent vom Hoch wieder abgegeben wurden.

Zuletzt hat die Aktie mit den eingangs beschriebenen Zuwächsen somit einen ersten Rebound geschafft, bis zum Hoch ist aber noch viel Platz. Wichtig ist, dass der Kurs mit dem jüngsten Move die Flagge nach oben verlassen und den mehr als einjährigen mittelfristigen Aufwärtstrend bestätigt hat. Das erhöht die Chancen, dass die Konsolidierungsphase beendet ist und die Aktie den Weg zurück auf den Rallypfad gefunden hat (aktien-globlal.de, erstellt 10.07.26, 7:04 Uhr, veröffentlicht 10.07.26, 7:07 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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