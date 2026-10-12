DEWB: Trendwende ist möglich

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Der entscheidende Treiber für den Aktienkurs der Beteiligungsgesellschaft DEWB sind erfolgreiche Exits. Diese erhöhen das Eigenkapital und den Net Asset Value – und beide stellen üblicherweise wichtige Orientierungsgrößen für den Aktienkurs dar.

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Die letzten Jahre waren diesbezüglich durchwachsen. In einem schwierigen Branchenumfeld für FinTech-Unternehmen – dem Investitionsschwerpunkt der Gesellschaft – sind nur kleinere Anteilsverkäufe ohne substanziellen Ergebnisbeitrag gelungen. Deswegen konnte das Unternehmen keinen Gewinn erzielen, was das Eigenkapital belastet hat und sich in einem deutlichen Kursrückgang widerspiegelt.

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Doch jetzt gibt es eine Chance für eine Trendwende. Denn die beiden wichtigsten Beteiligungen, LAIQON und Stableton, haben so deutliche Fortschritte erzielt, dass bis Ende nächsten Jahres zumindest ein Teilverkauf denkbar ist. Das könnte an der Börse die endgültige Trendwende der Aktie einleiten, nachdem in den letzten Wochen zumindest ein erster Rebound gelungen ist.

Das Szenario ist naturgemäß spekulativ, aber bei einem aktuellen Kursabschlag zum Buchwert von mehr als 40 Prozent auch attraktiv.

(aktien-global.de, erstellt 12.10.26, 09:34 Uhr, veröffentlicht 12.10.26, 09:47 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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