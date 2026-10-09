2G Energy: Mit Volldampf voraus

Der Strombedarf wächst stark, unter anderem wegen des Baus neuer Rechenzentren, aber auch wegen der zunehmenden Elektrifizierung verschiedener Wirtschaftssektoren. Stromerzeugungskapazitäten sind aber zugleich aufgrund diverser Engpässe knapp. Zum einen sind die Netzanschlussmöglichkeiten in vielen Ländern inzwischen begrenzt, zum anderen gibt es massive Knappheiten bei den notwendigen Produkten – etwa bei Gasturbinen, und hier gleich für mehrere Jahre. Daher muss nun auf lokale Lösungen ohne Netzanschluss, etwa über Microgrids zurückgegriffen werden, und auf Anlagen, die auch im aktuellen Umfeld schnell und im großen Umfang bereitgestellt werden können.

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Und diese kann 2G Energy liefern, da das Unternehmen die Produktionskapazitäten aktuell mit hohem Tempo ausbaut und die nötigen Gasmotoren für die 2G-Kraftwerke noch verfügbar sind. Davon profitiert die Gesellschaft massiv. Im laufenden Jahr konnten bereits Aufträge für Rechenzentren eingesammelt werden, die bei mehr als dem doppelten der Gesamten Jahresproduktion aus 2025 liegen. Auch in anderen Bereichen boomt es, etwa bei BHKWs für die Flexibilisierung deutscher Biogasanlagen oder bei Großwärmepumpen.

Die Auftragswelle sichert das Wachstum bereits bis in das Jahr 2028 ab. Das Unternehmen will in diesem Zeitraum die Erlöse von bis zu 490 Mio. Euro in der laufenden Periode über 600 bis 650 Mio. Euro (kürzlich angehoben) im nächsten Jahr bis auf 750 bis 850 Mio. Euro in 2028 steigern. Ab 2027 soll die EBIT-Marge, die 2025 noch bei 6,6 Prozent gelegen hatte, dann 11 Prozent übertreffen. Für die Aktie sind das glänzende Aussichten. Noch läuft eine Konsolidierung im Nachgang zur rasanten Rally im Frühjahr, aber wenn die technische Lage ausreichend bereinigt ist, sollte sich der Blick wieder nach oben richten.

(aktien-global.de, erstellt 09.10.26, 11:48 Uhr, veröffentlicht 09.10.26, 12:02 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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