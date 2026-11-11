KI-Aktien unter Druck: 2G Energy sticht heraus

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Wer den kräftigen Rücksetzer bei den deutschen Profiteuren des KI-Infrastrukturausbaus für einen Einstieg nutzen will, findet inzwischen deutlich unterschiedliche Ausgangslagen vor. Besonders interessant erscheint dabei 2G Energy: Während viele frühere Börsenfavoriten trotz der Kursverluste noch ambitioniert bewertet sind oder operative Probleme lösen müssen, verbindet der Spezialist für dezentrale Energieversorgung eine weiterhin starke Geschäftsdynamik mit einer vergleichsweise moderaten Bewertung.

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Zum aktuellen Aktienkurs liegt das von Analysten durchschnittlich geschätzte KGV für das laufende Jahr bei rund 26. Für ein Unternehmen, das aktuell von einem massiven Auftragsschub – in diesem Jahr werden sich die Anlagenbestellungen voraussichtlich auf über 1 Mrd. Euro mehr als vervierfachen – erscheint das keineswegs überzogen. Bemerkenswert ist vor allem die daraus resultierende Visibilität: Die Auftragsbücher füllen sich bereits für das vom Unternehmen geplante Wachstum bis in das Jahr 2028.

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Dass der Markt diese Qualität zumindest relativ honoriert, zeigt die Kursentwicklung. Zwar hat auch die 2G-Aktie in den letzten sechs Monaten rund 20 Prozent eingebüßt. Damit fällt der Rückgang aber deutlich geringer aus als bei anderen prominenten deutschen KI-Infrastrukturwerten. Eine solche relative Stärke in einer ausgeprägten Korrekturphase kann ein Hinweis darauf sein, welche Titel bei einer Stabilisierung des Sektors besonders schnell wieder gefragt sein könnten.

(aktien-global.de, erstellt 11.11.26, 13:27 Uhr, veröffentlicht 11.11.26, 13:36 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/) 

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