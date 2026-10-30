GESCO: Bringen die Q3-Zahlen die wichtige Bestätigung?

Die letzten Jahre waren für GESCO schwierig, da die Beteiligungen aus dem industriellen Sektor mit einem rezessiven bis stagnierenden Umfeld zu kämpfen hatten. In der Folge hat die Mittelstandsholding mehrfach die Ziele nicht erreicht. Trotzdem ist im letzten Jahr eine erste deutliche Gewinnerholung von 4,4 auf 9,9 Mio. Euro gelungen. Dieser Trend soll sich im laufenden Jahr fortsetzen – mit einem weiteren Anstieg um ca. 50 bis 100 Prozent.

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Die Anleger sind hier offenbar noch skeptisch, denn die Aktie verharrt trotz einer ersten Kurserholung im August noch auf relativ niedrigem Niveau. Das spiegelt sich in einer günstigen Bewertung wider: Selbst am unteren Ende der Gewinnspanne für das laufende Jahr beträgt das KGV aktuell nur knapp 10 – und es kann beim Ergebnis durchaus mehr werden.

Denn schon in den ersten sechs Monaten wurde ein Gewinn von 7,8 Mio. Euro erzielt, was einer Steigerung von mehr als 70 Prozent zum Vorjahr entsprach. Und üblicherweise ist das zweite Halbjahr bei einigen GESCO-Töchtern, vor allem im Maschinenbau, zyklisch stärker. Sollten die Q3-Zahlen in der zweiten Novemberwoche daher den positiven Gewinntrend bestätigen und die Jahresziele stützen, könnte sich die Aktie endlich von dem niedrigen Kursniveau lösen.

(aktien-globlal.de, erstellt 30.10.26, 11:15 Uhr, veröffentlicht 30.10.26, 12:05 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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