GESCO: Jetzt kommt Bewegung rein

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Heute ist der vorläufige September-Wert für den deutschen Industrie-Einkaufsmanagerindex veröffentlicht worden. Dieser ist leicht gesunken auf 53,8 Punkte, liegt damit aber den dritten Monat in Folge substanziell über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Mit anderen Worten: Nach drei Jahren Tristesse wächst die deutsche Industrie wieder deutlich. Das zeigt sich auch in den Prognosen zum deutschen Wirtschaftswachstum, die in jüngster Zeit – auch das ein Novum nach dem russischen Überfall der Ukraine – für die laufende Periode nach oben revidiert wurden. In den letzten Jahren hatte es hingegen immer Abwärtsrevisionen gegeben. Nun scheint erstmals seit 2022 wieder ein BIP-Wachstum von mehr als 1 Prozent möglich.

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Für die Beteiligungsgesellschaft GESCO ist das eine gute Nachricht. Denn die Töchter sind dem industriellen Sektor zuzurechnen und haben in den letzten Jahren überwiegend Gegenwind verspürt, was zu enttäuschenden Ergebnissen geführt hat. Im letzten Jahr gab es dann aber eine erste Gewinnerholung auf 9,9 Mio. Euro, und das soll sich in der laufenden Periode mit einem weiteren Anstieg auf 15 bis 20 Mio. Euro fortsetzen.

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Im ersten Halbjahr ist der Gewinn bereits sehr deutlich gestiegen, um 72 Prozent auf 7,8 Mio. Euro, dennoch ist auch ein gutes zweites Halbjahr notwendig, um die Ziele zu erreichen. Dabei helfen saisonale Effekte – bei einigen Beteiligungen ist das zweite Halbjahr üblicherweise stärker als die ersten sechs Monate –, aber konjunkturelle Unterstützung würde die Prognose zusätzlich absichern.

Danach sieht es im Moment trotz des neuerlichen Ölpreisanstiegs aus. Erfüllt das Unternehmen die Prognose, liegt das KGV26 bei einem aktuellen Kurs von 14,55 Euro lediglich im oberen einstelligen Bereich. Wir gehen daher davon aus, dass die Aktie endlich wachgeküsst wird, wenn sich die positive Entwicklung der Rahmenbedingungen fortsetzt und der Gewinnanstieg auch im dritten Quartal hoch ausfällt.

(aktien-global.de, erstellt 23.09.26, 10:45 Uhr, veröffentlicht 23.09.26, 12:26 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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