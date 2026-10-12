JDC: Insider setzen ein starkes Signal

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Bei der JDC Group klaffen Börsenbewertung und operative Perspektiven inzwischen weit auseinander. Sollte der Finanzdienstleister seine Wachstumsziele erreichen, würde das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2027 auf weniger als 12 sinken. Für ein Unternehmen, das seine Ertragskraft innerhalb weniger Jahre mehr als verdoppeln will, erscheint das ausgesprochen moderat. Offenbar sehen das auch die Vorstände so, die den jüngsten Kursrückgang für umfangreiche Aktienkäufe genutzt haben.

Alle drei Vorstandsmitglieder haben innerhalb von nur zwei Tagen JDC-Aktien im Gesamtwert von mehr als 270 Tsd. Euro erworben. Seit Jahresbeginn summieren sich die Insiderkäufe damit bereits auf über 580 Tsd. Euro. Das ist ein bemerkenswerter Vertrauensbeweis, zumal die Käufe ausgerechnet in einer Phase erfolgten, in der die Aktie trotz guter Geschäftszahlen weiter unter Druck geraten war.

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Die operative Entwicklung liefert durchaus Argumente für den Optimismus des Managements. Im ersten Halbjahr erhöhte JDC den bereinigten Umsatz um 23 Prozent auf 148,5 Mio. Euro, während das bereinigte EBITDA sogar um 83 Prozent auf 15,6 Mio. Euro zulegte. Die überproportionale Ergebnisentwicklung verdeutlicht die zunehmenden Skaleneffekte des Plattformgeschäfts.

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Für das Gesamtjahr erwartet JDC weiterhin 300 bis 330 Mio. Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 35 bis 38 Mio. Euro. Wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds dürfte allerdings eher das untere Ende der Spannen erreicht werden. Umso ambitionierter erscheinen die Ziele für 2027, die einen weiteren Umsatzsprung auf 450 bis 500 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 40 bis 50 Mio. Euro vorsehen.

Dabei könnte ein zusätzlicher Wachstumstreiber für positive Überraschungen sorgen. Die geplante Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge eröffnet JDC über seine Vertriebsplattform und die auf digitale Kundengewinnung spezialisierte Tochter FMK neue Geschäftsmöglichkeiten. Mögliche Impulse durch das Altersvorsorgedepot sind in der bisherigen Planung noch nicht berücksichtigt.

Die Börse hat auf die Insiderkäufe zunächst mit einem kräftigen Kurssprung reagiert. Das zeigt, wie groß das Erholungspotenzial nach dem vorangegangenen Kursverfall sein kann. Natürlich bleiben die ehrgeizigen Wachstumsziele mit Risiken verbunden. Doch selbst nach der jüngsten Gegenbewegung erscheint die Bewertung gemessen an den Perspektiven niedrig. Die umfangreichen Käufe der Vorstände verleihen dieser Einschätzung zusätzliches Gewicht.

(aktien-global.de, erstellt 12.10.26, 09:23 Uhr, veröffentlicht 12.10.26, 09:32 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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