Die JDC Group steht möglicherweise vor einer ungewöhnlichen Konstellation: Ausgerechnet eine Reform, die dem Finanzdienstleister mittelfristig erhebliche Wachstumschancen eröffnet, könnte kurzfristig für einen empfindlichen Rückschlag sorgen. Die geplante Einführung des staatlich geförderten Altersvorsorgedepots Anfang 2027 veranlasst offenbar zahlreiche Kunden, neue Vorsorgeverträge zunächst aufzuschieben. Das belastet das wichtige Jahresendgeschäft und hat JDC nun zu einer überraschenden Prognosesenkung gezwungen.

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Die Börse reagierte darauf mit einem Kurssturz um rund 20 Prozent. Bei einem Aktienkurs von etwa 14,30 Euro wird das Unternehmen inzwischen nur noch mit rund 190 Mio. Euro bewertet. Gemessen an den Wachstumsperspektiven erscheint das bemerkenswert niedrig. So liegt das KGV für 2027 auf Basis der bisherigen Analystenschätzungen, die einen Gewinn je Aktie von 1,28 Euro vorsehen, nur noch bei etwa 11. Mögliche zusätzliche Impulse durch die Altersvorsorgereform sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Dass JDC grundsätzlich auf einem dynamischen Wachstumspfad unterwegs ist, zeigen die jüngsten Geschäftszahlen. Im dritten Quartal erhöhte sich der Umsatz um 17 Prozent auf 64,5 Mio. Euro, während das EBITDA von 2,5 auf 5,6 Mio. Euro und damit um mehr als 120 Prozent zulegte. Nach neun Monaten stehen Erlöse von 208 Mio. Euro (+18 Prozent) und ein EBITDA von 20,1 Mio. Euro (+82 Prozent) zu Buche. Die deutlich überproportionale Ergebnisentwicklung verdeutlicht, welche Skaleneffekte das Plattformgeschäft inzwischen ermöglicht.

Besonders erfreulich ist zudem, dass sich das organische Wachstum wieder belebt hat. Ohne den Beitrag der im vergangenen Jahr übernommenen FMK-Gruppe legte der Umsatz im dritten Quartal um 5 Prozent zu. Damit zeigt das zuvor schwächere Neugeschäft erste Erholungstendenzen, auch wenn die anstehende Reform nun vorübergehend für neue Zurückhaltung sorgen dürfte.

Für 2026 erwartet der Vorstand deshalb nur noch 280 bis 300 Mio. Euro Umsatz statt bislang 300 bis 330 Mio. Euro. Die EBITDA-Prognose wurde von 35 bis 38 auf 28 bis 32 Mio. Euro reduziert. Das ist eine deutliche Korrektur, die den heftigen Kursrückgang zumindest teilweise erklärt. Allerdings spricht einiges dafür, dass es sich nicht um einen dauerhaften Verlust von Geschäft handelt, sondern zumindest teilweise um eine zeitliche Verschiebung.

Denn mit dem Altersvorsorgedepot könnten ab 2027 neue Kundengruppen erschlossen und bislang aufgeschobene Abschlüsse nachgeholt werden. JDC wäre als Abwicklungsplattform für Finanzvermittler und über seine Aktivitäten in der digitalen Kundengewinnung gleich mehrfach an einer solchen Belebung beteiligt.

Natürlich bleibt abzuwarten, wie stark und wie schnell sich diese Erwartungen tatsächlich materialisieren. Doch die Kombination aus kräftigem operativem Wachstum, wieder anziehendem organischem Geschäft und einer nach dem Kurssturz ausgesprochen niedrigen Bewertung macht die Aktie zunehmend interessant. Sollte sich die aktuelle Schwäche tatsächlich vor allem als Vorzieheffekt der Reform auf die Abschlussentscheidungen erweisen, könnte sich die heftige Börsenreaktion rückblickend als überzogen herausstellen.

(aktien-global.de, erstellt 21.11.26, 10:06 Uhr, veröffentlicht 23.11.26, 8:03 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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