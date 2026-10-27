LAIQON: Jahresziele sind der Knackpunkt

Die Kursentwicklung der Aktie von LAIQON ist weiter enttäuschend. Aus unserer Sicht spiegelt das die Zweifel wider, ob das Unternehmen die Umsatz- und Ergebnis-Guidance des Managements, die für das laufende Jahr einen Erlösanstieg von 34,9 Mio. Euro auf 53,0 bis 58,0 Mio. Euro sowie einen EBITDA-Sprung von -2,9 Mio. Euro auf 4,5 bis 7,5 Mio. Euro vorsieht, in volatilen Märkten erreichen kann.

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Bei einer zentralen Grundlage – den Assets under Management – ist das Unternehmen indes gut unterwegs. Diese sollen im laufenden Jahr von 10 auf 12,1 Mrd. Euro zulegen und somit durch zusätzliche Einnahmen und Skaleneffekte zu den skizzierten Resultaten führen. Per Mitte Oktober wurde bereits ein Anstieg auf 11,7 Mrd. Euro erreicht, damit rückt das Jahresziel in greifbare Nähe. Denn der Bereich Digital Wealth legt aktuell, u.a. dank erfolgreicher Projekte mit großen Partnern, von Monat zu Monat stark zu und hat die AuM binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt.

Neben der Assetbasis hat allerdings auch die Kursentwicklung an den Märkten einen gewissen Einfluss auf die Zahlen von LAIQON, denn davon hängt das Volumen generierbarer Performance-Fees ab. Sollte die Börsen-Performance in den nächsten Wochen freundlich ausfallen, würden die Chancen für eine Prognoseerfüllung bei LAIQON daher weiter steigen. Die Aktie ist damit derzeit ein spannender Call auf eine Jahresendrally an den Märkten.

(aktien-globlal.de, erstellt 27.10.26, 11:03 Uhr, veröffentlicht 27.10.26, 11:11 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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