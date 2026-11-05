LAIQON: KI-ETFs werden zum Wachstumsmotor

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Bei LAIQON könnte sich die gemeinsam mit Amundi gestartete ETF-Offensive zu einem wichtigen Wachstumstreiber entwickeln. Darauf deutet zumindest der bemerkenswerte Start des ersten Produkts hin. Der im Sommer aufgelegte, KI-gesteuerte ETF für europäische Aktien hat innerhalb von nur zehn Wochen bereits Anlegergelder von rund 90 Mio. Euro eingesammelt. Das ist ein starkes Signal für die Marktakzeptanz des neuen Angebots.

Auf diesen Erfolg baut LAIQON nun auf und erweitert die Produktpalette um einen zweiten ETF, der sich auf den US-Aktienmarkt konzentriert. Damit nimmt die geplante Familie aktiv gesteuerter ETFs zunehmend Gestalt an. Das Besondere an dem Konzept ist die Verbindung der vergleichsweise niedrigen Kosten eines ETF mit einer aktiven, KI-basierten Aktienauswahl, die eine Überrendite gegenüber klassischen Indizes ermöglichen soll.

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Für LAIQON eröffnet das einen zusätzlichen Wachstumskanal, der die bereits sehr dynamische Entwicklung der großen Partnerprojekte ergänzt. Diese haben in den vergangenen Monaten für hohe organische Mittelzuflüsse gesorgt. Zusammen mit dem Ausbau der Produktpalette hat das Unternehmen seine Assets under Management seit Jahresbeginn von 10,0 auf 11,7 Mrd. Euro Mitte Oktober gesteigert. Damit fehlen nur noch rund 400 Mio. Euro zum Jahresziel von 12,1 Mrd. Euro.

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Noch wichtiger für die Aktie ist allerdings, dass sich das starke Wachstum zunehmend auch in der Profitabilität niederschlagen soll. Da LAIQON in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Mittel in die technologische Infrastruktur investiert hat, versprechen zusätzliche Assets attraktive Skaleneffekte. Für 2026 erwartet das Management daher einen Umsatz von 53 bis 58 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 4,5 und 7,5 Mio. Euro.

Ob diese ambitionierten Ziele erreicht werden können, dürfte sich mit den anstehenden Neunmonatszahlen besser beurteilen lassen. Bestätigen sie die operative Dynamik und die Aussicht auf eine deutliche Ergebnisverbesserung, könnte das auch an der Börse für einen Stimmungsumschwung sorgen. Nach der längeren Konsolidierungsphase sehen wir jedenfalls erhebliches Potenzial für eine positive Kursreaktion.

(aktien-global.de, erstellt 05.11.26, 10:07 Uhr, veröffentlicht 05.11.26, 10:31 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: www.aktien-global.de/impressum)

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