LAIQON: KI-Strategie erreicht den ETF-Markt

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Mit dem Sprung in den ETF-Markt erweitert LAIQON seine Wachstumsstrategie um einen vielversprechenden Baustein. Gemeinsam mit Amundi bringt der Asset-Manager ein Produkt für europäische Large- und MidCap-Aktien auf den Markt, bei dem die bereits in anderen Anlagestrategien eingesetzte KI-Technologie von LAIQON für die aktive Portfoliosteuerung genutzt wird.

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Das Konzept verbindet dabei zwei derzeit stark nachgefragte Ansätze: die niedrigen Kosten und einfache Handelbarkeit eines ETF mit einer aktiven Auswahl und Gewichtung der enthaltenen Aktien. Mithilfe der KI soll gegenüber klassischen Standardindizes eine bessere Wertentwicklung erzielt werden. Gelingt dies, könnte sich LAIQON damit in einem großen und weiterhin wachsenden Markt profilieren.

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Besonders interessant ist das Projekt aber auch aus strategischer Sicht. Das gemeinsam mit Amundi aufgelegte Produkt soll nicht allein bleiben, sondern den Ausgangspunkt für eine ganze Familie aktiv gesteuerter ETFs bilden. Damit erschließt LAIQON einen zusätzlichen Vertriebskanal für seine Technologie und kann zugleich von der Reichweite eines der größten europäischen Asset-Manager profitieren.

Das neue Angebot ergänzt die bereits laufenden Wachstumsinitiativen, die vor allem durch große Kooperationen mit etablierten Partnern getragen werden. Diese haben das organische Wachstum der Assets under Management zuletzt deutlich beschleunigt. Da wesentliche Teile der Plattform inzwischen aufgebaut sind, versprechen zusätzliche Mittelzuflüsse zugleich attraktive Skaleneffekte.

Schon 2026 soll das ETF-Geschäft einen ersten Beitrag zum Wachstum liefern. Für das Gesamtjahr erwartet LAIQON einen Konzernumsatz zwischen 53 und 58 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,5 bis 7,5 Mio. Euro. Nach mehreren Jahren mit hohen Investitionen wäre das der endgültige operative Durchbruch in die Profitabilität.

Für die Aktie dürfte deshalb vor allem die Entwicklung im zweiten Halbjahr entscheidend sein. Zeichnet sich ab, dass LAIQON seine Jahresziele erreicht und die neuen Partnerprojekte zusätzliche Dynamik entfalten, könnte dies die Grundlage für eine deutliche Neubewertung schaffen.

(aktien-global.de, erstellt 21.08.26, 11:17 Uhr, veröffentlicht 21.08.26, 11:22 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum)

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