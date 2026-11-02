Masterflex: Die nächste Wachstumsphase rückt näher

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Für die Masterflex-Aktie könnte der 4. November zu einem wichtigen Termin werden. Dann legt der Spezialist für anspruchsvolle Schlauch- und Verbindungssysteme seine Neunmonatszahlen vor. Dabei dürfte der Kapitalmarkt vor allem darauf achten, ob die beiden großen Wachstumsprojekte weiterhin im Zeitplan liegen. Denn 2026 ist für Masterflex vor allem ein Jahr der Vorbereitung, während ab 2027 eine deutlich höhere Wachstumsdynamik erwartet wird.

Die Voraussetzungen dafür hat das Unternehmen mit umfangreichen Investitionen geschaffen. So wurde in Marokko ein neuer Produktionsstandort aufgebaut, der die Kapazitäten im attraktiven Luftfahrtgeschäft erheblich erweitert. Hinzu kommt der größte Engineering- und Rahmenvertrag der Unternehmensgeschichte, aus dem ab 2027 zusätzliche Umsätze von rund 5 Mio. Euro jährlich erwartet werden. Bis 2030 könnte dieser Beitrag sogar auf bis zu 10 Mio. Euro steigen. Beide Projekte spielen damit eine wichtige Rolle für das langfristige Ziel, den Konzernumsatz bis 2030 auf 200 Mio. Euro zu verdoppeln.

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Kurzfristig stellt sich zunächst die Frage, ob Masterflex die Prognose für 2026 erneut bestätigen kann. Die Ausgangslage dafür ist günstig. Nach einem Umsatz von 54,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr fehlen noch 48,7 Mio. Euro, um die untere Grenze der Jahresprognose von 103 bis 108 Mio. Euro zu erreichen. Im zweiten Halbjahr 2025 hatte das Unternehmen mit rund 49,2 Mio. Euro bereits etwas mehr erwirtschaftet. Eine Wiederholung dieser Leistung würde somit genügen. Auch ergebnisseitig erscheint die Zielspanne von 13 bis 16 Mio. Euro beim operativen EBIT nach den bereits erzielten 8,0 Mio. Euro erreichbar.

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Dass Masterflex seine Profitabilität trotz der schwierigen Industriekonjunktur auf einem hohen Niveau halten kann, hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen. Zuletzt erreichte die operative EBIT-Marge im ersten Halbjahr knapp 15 Prozent. Hinzu kommt, dass sich die konjunkturellen Perspektiven inzwischen etwas aufgehellt haben. Sollte sich die Nachfrage aus den bislang schwächeren Industriebranchen erholen, könnte dies die Wirkung der unternehmenseigenen Wachstumsinitiativen zusätzlich verstärken.

An der Börse wird dieses Szenario bislang kaum honoriert. Nach einer deutlichen Korrektur Anfang Oktober hat sich die Masterflex-Aktie zwar wieder etwas erholt, liegt auf Jahressicht aber weiterhin leicht im Minus. Trotz der überzeugenden operativen Entwicklung und einer moderaten Bewertung scheint der Markt den für 2027 erwarteten Wachstumsschub noch nicht vorwegnehmen zu wollen.

Umso größer ist die Bedeutung der anstehenden Zahlenveröffentlichung. Eine erneute Bestätigung der Jahresprognose wäre bereits ein positives Signal. Noch wichtiger wären aber konkrete Fortschritte beim Hochlauf des neuen Werks und bei der Umsetzung des Großauftrags. Kann Masterflex hier überzeugen, dürfte die Zuversicht hinsichtlich der Wachstumsbeschleunigung 2027 weiter zunehmen. Das könnte auch der Aktie den nötigen Impuls geben, um ihre seit Längerem anhaltende Seitwärtsbewegung zu überwinden.

(aktien-global.de, erstellt 02.11.26, 08:18 Uhr, veröffentlicht 02.11.26, 08:50 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten:  https://www.aktien-global.de/impressum/)

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