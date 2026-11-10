Masterflex: Wachstum gewinnt an Tempo und Breite

Bei Masterflex zeichnet sich zunehmend ab, dass auf die aktuelle Investitionsphase eine deutlich dynamischere Geschäftsentwicklung folgen könnte. Der Spezialist für anspruchsvolle Schlauch- und Verbindungssysteme bereitet derzeit mehrere größere Wachstumsprojekte vor, die ab 2027 zusätzliche Umsatzbeiträge liefern sollen. Gleichzeitig gewinnt das bestehende Geschäft bereits wieder an Schwung. Das zeigen die jüngsten Neunmonatszahlen, die vor allem mit einer Beschleunigung des Wachstums und einem neuen Ergebnisrekord überzeugen.

Nachdem Masterflex im ersten Quartal noch kaum gewachsen war, nahm die Dynamik im weiteren Jahresverlauf kontinuierlich zu. Im dritten Quartal stiegen die Erlöse um 5,6 Prozent auf 27,9 Mio. Euro, womit sich für die ersten neun Monate ein Umsatzplus von 3 Prozent auf 82,2 Mio. Euro ergibt. Besonders erfreulich ist, dass die Belebung inzwischen auch breiter getragen wird. Neben der weiterhin starken Medizintechnik haben sich unter anderem das Geschäft mit Agrar- und Halbleiteranwendungen sowie die Nachfrage aus Deutschland positiv entwickelt.

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Auch die Auftragslage spricht für eine Fortsetzung des Wachstumstrends. Seit Jahresbeginn hat sich der Auftragsbestand von 19,8 auf 23,2 Mio. Euro erhöht. Damit verfügt Masterflex über eine gute Grundlage für die kommenden Monate, zumal der Auftragseingang nach Unternehmensangaben weiterhin hoch ist.

Bemerkenswert bleibt die Profitabilität. Obwohl Masterflex derzeit erhebliche Vorleistungen für die Expansion erbringt, erreichte das operative EBIT nach neun Monaten mit 12,3 Mio. Euro einen neuen Rekord. Die entsprechende Marge lag mit 14,9 Prozent nur knapp unter dem Vorjahresniveau. Dabei belastete allein der Aufbau des neuen Werks in Marokko das Ergebnis mit rund 0,6 Mio. Euro. Ohne diesen Effekt hätte die operative Marge sogar bei etwa 15,7 Prozent gelegen. Gleichzeitig verbesserte sich die Rohertragsmarge dank eines günstigeren Produktmixes und höherer Effizienz auf den Rekordwert von 73,1 Prozent.

Noch deutlicher zeigt sich die operative Stärke beim Nettogewinn, der um 10 Prozent auf 8,5 Mio. Euro gestiegen ist. Damit erreichte Masterflex trotz der laufenden Wachstumsinvestitionen eine zweistellige Nettomarge von 10,4 Prozent. Auch die Bilanz bleibt ausgesprochen solide: Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 74,1 Prozent, während die Nettofinanzverschuldung auf nur noch 1,0 Mio. Euro zurückging. Damit verfügt das Unternehmen weiterhin über erheblichen finanziellen Spielraum, auch für mögliche Akquisitionen.

Für das Gesamtjahr hält der Vorstand an seiner Prognose von 103 bis 108 Mio. Euro Umsatz und 13 bis 16 Mio. Euro EBIT fest. Angesichts der bisherigen Entwicklung erscheinen diese Ziele gut erreichbar. Noch interessanter sind allerdings die Perspektiven für 2027. Das neue Werk in Marokko soll im laufenden vierten Quartal die Produktion aufnehmen. Beim größten Engineering- und Rahmenvertrag der Unternehmensgeschichte verschiebt sich der Beginn der Umsatzbeiträge hingegen etwas nach hinten. Während zuletzt noch erste Auslieferungen Ende 2026 möglich erschienen, rechnet Masterflex nun erst ab 2027 damit. Mittelfristig sieht das Unternehmen hier einschließlich möglicher Folgeaufträge ein jährliches Umsatzpotenzial von bis zu 10 Mio. Euro.

Die leichten zeitlichen Verzögerungen ändern damit wenig an der grundsätzlichen Wachstumsperspektive. Neben den beiden Großprojekten dürften auch die erweiterten Reinraumkapazitäten für die Medizintechnik zusätzliche Impulse liefern. Hinzu kommt die Möglichkeit einer konjunkturellen Erholung, nachdem Masterflex seine bisherigen Erfolge überwiegend in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld erzielt hat.

An der Börse wird diese Perspektive bislang nur begrenzt honoriert. Dabei erscheint die Aktie mit einem KGV von rund 15 auf Basis der für 2026 erwarteten Gewinne nicht teuer, zumal für 2027 wieder ein zweistelliges Umsatzwachstum möglich ist. Die Neunmonatszahlen unterstreichen jedenfalls, dass Masterflex seine hohe Profitabilität auch während einer Phase umfangreicher Wachstumsinvestitionen behaupten kann. Wenn die neuen Projekte 2027 wie geplant zum Geschäft beitragen, könnte sich die Dynamik bei Umsatz und Ergebnis deutlich erhöhen und damit auch die Aktie wieder stärker in den Fokus rücken.

(aktien-global.de, erstellt 10.11.26, 12:40 Uhr, veröffentlicht 10.11.26, 12:48 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)