Matador: Zusatzschub für die Gewinnentwicklung

Veröffentlicht am

Ein substanzieller Teil des Portfolios von Matador Secondary Private Equity, das aus verschiedenen PE-Secondary Fonds besteht, entfällt auf Investments in den USA. Daher beeinflusst die Entwicklung des Dollar-Wechselkurses zum Schweizer Franken immer auch das Ergebnis der Gesellschaft. Ähnliches gilt für Euro-Investments, die zweite große Säule des Portfolios. Im letzten Jahr war das nachteilig, da die Aufwertung des Franken insgesamt für erfasste Währungsverluste von 7,2 Mio. Franken gesorgt hat. Trotz des Nettoerfolgs aus Fondsengagements in Höhe von 4,3 Mio. Franken musste deshalb ein Jahresverlust von -5,3 Mio. Franken ausgewiesen werden.

- Anzeige -

In diesem Jahr sieht es aber deutlich besser aus, denn der Franken wertet bislang vor allem zum US-Dollar ab. Im ersten Halbjahr sind daher kumuliert Währungsgewinne in Höhe von 1,3 Mio. Franken erfasst worden. Da zugleich der Nettoerfolg aus den Fonds um 30 Prozent auf 4,0 Mio. Franken gestiegen sind, konnte die Gesellschaft einen Halbjahresgewinn von 5,0 Mio. Franken ausweisen, nach einem Verlust von 4,0 Mio. Franken im Vorjahr.

- Anzeige -

Zwar bildet das Währungsergebnis überwiegend erst einmal Buchgewinne und -verluste ab, trotzdem beeinflussen die Währungsrelationen die künftig in Franken erzielbaren Rückflüsse. Und schon jetzt spiegelt sich das im Erfolg und damit im Eigenkapital je Aktie wider, der für Matador Secondary Private Equity eine wesentliche Kennzahl ist.

Diese dürfte im laufenden Jahr daher deutlich profitieren. Zumal das Unternehmen mit den Halbjahreszahlen auch belegt hat, dass sich die Fonds im Portfolio in Summe weiter sehr positiv entwickeln. Denn Matador hat vor allem in die Segmente Small/Mid Cap Buyout und VC investiert, die von dem zinsinduzierten Druck in anderen Bereichen des PE-Marktes (Large Buyout, Private Debt) wenig betroffen sind.

In Summe stehen die Chancen gut, dass sich die positive Ergebnisentwicklung bei Matador Secondary Private Equity fortsetzt, was früher oder später auch an der Börse wieder angemessen honoriert werden sollte.

(aktien-globlal.de, erstellt 29.10.26, 14:51 Uhr, veröffentlicht 29.10.26, 15:42 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

Exklusives Angebot: Top-Analysen von mehreren Qualitätsportalen in einem kostenlosen wöchentlichen Newsletter. Mit Aktien-Global Select bietet das Team von Aktien-Global.de einen exklusiven Service für eine fundierte und komprimierte Information. Hier kostenlos und unverbindlich anmelden

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
alle Top-News

Die neusten Analysen auf Aktien-Global.de

Matador Secondary Private Equity AGAGROB Immobilien AGDeutsche Bank AGAdidas AGDeutz AGDeutsche Telekom AGYggdrasil SPAC 1 AGSBF AGLAIQON AGBeno Holding AGTKMS thyssenkrupp Marine SystemsSAP SEThe NAGA Group AGKontron AGVonovia SEBio-Gate AGRheinmetall AGAdvanced Blockchain AGSiemens Energy AGMutares SE & Co. KGaA

Weitere News zu Matador Secondary Private Equity AG

Weitere anzeigen...

Aktien-Global Aktiensuche

Value-Stars-Deutschland-Index

Der Erfolgsindex zu deutschen Nebenwerten

Value-Stars-Deutschland-Zertifikat
DAX

Hinweis: Historische Renditen sind keine Garantie für künftige Erträge.
Jetzt mehr erfahren

- Anzeige -

Matador: Zusatzschub für die Gewinnentwicklung 29.10.2026

Ein substanzieller Teil des Portfolios von Matador Secondary Private Equity, das aus verschiedenen PE-Secondary Fonds besteht, entfällt auf Investments in den USA. Daher beeinflusst die Entwicklung des Dollar-Wechselkurses zum Schweizer Franken ... » weiterlesen

AGROB Immobilien: Hohe Substanz, wenig Kurspotenzial 29.10.2026

SMC-Research hat die Coverage der AGROB Immobilien AG aufgenommen. Das Unternehmen verfüge mit seinem Medien- und Gewerbecampus in Ismaning nach Einschätzung von SMC-Analyst Adam Jakubowski über einen kaum reproduzierbaren ... » weiterlesen

Deutsche Bank: Bereit für den Jahresendspurt 28.10.2026

Die Deutsche Bank hat ein starkes drittes Quartal 2026 vorgelegt. Besonders im Investmentbanking ist es gut gelaufen. Mit einem Überschuss von insgesamt fast 1,6 Mrd. Euro im Konzern wurden die Schätzungen der Analysten getoppt. Im ... » weiterlesen

Adidas Aktie: Bulle oder Bär? 28.10.2026

Bei der Adidas Aktie wartet der Markt auf eine Entscheidung und es gibt gute Gründe, dabei genau hinzusehen. Seit Tagen pendelt der Sportartikelkonzern um die 200-Tage-Linie, ohne sich von ihr in die eine oder andere Richtung lösen zu können. ... » weiterlesen

Deutz Aktie wackelt weiter: Insider handeln, Anleger bleiben kühl 28.10.2026

Aus dem Management der Deutz Aktie kamen in den letzten Tagen gleich mehrere Directors´ Dealings, im Chart des Kölner Motorenbauers haben sie aber keine Spuren hinterlassen. Solche Transaktionen gelten als Vertrauenssignal, einen Chart drehen sie ... » weiterlesen

- Anzeige -

Aktien-Global Select

Exklusiv: Unser kostenfreier Newsletter

  • Die besten Analysen der Woche in einem Newsletter
  • von Aktien-Global und weiteren Qualitätsportalen
  • komprimiert, aktuell und informativ.
Jetzt kostenfrei anmelden

Best of Aktien-Global-Researchguide

Exklusiv: Unser Auswertungswerkzeug für die wichtigsten Research-Ergebnisse von professionellen Nebenwerte-Analysten.

  • Kursziele und Kurspotenzial
  • Die wichtigsten Meinungsänderungen
  • Übersichtliche Rankings
Jetzt kostenfrei ausprobieren

Meistgelesene News

Aktuelle News zu Top-Aktien