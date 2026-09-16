NAGA: Hilfreiche Impulse

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Die neuerliche Ölpreisrally hat die Märkte aus dem Tritt gebracht und zu deutlichen Abschlägen bei den Aktienkursen geführt. Angespannt ist auch die Lage am Anleihenmarkt, was sich an den Renditen ablesen lässt, die insbesondere in den USA zuletzt auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren gestiegen sind.

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Die Aktie von NAGA wurde von der jüngsten Verkaufswelle bei Aktien allerdings kaum erfasst, so dass die potenzielle Bodenbildung rund um die Marke von 3 Euro bislang fortgesetzt wurde. Damit hat der Titel relative Stärke zeigt, was oftmals einen guten Indikator für eine künftige Outperformance darstellt.

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Und das nicht ohne Grund, denn dem Unternehmen ist es im ersten Halbjahr gelungen, die Profitabilität deutlich zu verbessern – ablesbar an einem Anstieg des EBITDA um 47 Prozent auf 4,4 Mio. Euro. Und das, obwohl der Umsatz durch eine Konsolidierung der Aktivitäten und negative Währungseffekte noch um 14 Prozent auf 27,7 Mio. Euro zurückgegangen ist.

Im zweiten Halbjahr will NAGA dank zahlreicher Wachstumsinitiativen auch bei den Erlösen deutlich zulegen. Und der Markt dürfte dabei durchaus behilflich sein, denn bei einer höheren Volatilität – wie aktuell – handeln die Anleger üblicherweise deutlich mehr.

Sollte NAGA daher schon im dritten Quartal deutliches Wachstum gelingen, könnte auf die kurzfristige Bodenbildung der nächste Kursanstieg folgen.

(aktien-global.de, erstellt 16.09.26, 11:34 Uhr, veröffentlicht 16.09.26, 11:44 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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