NAGA: Insider setzen auf die Trendwende

Veröffentlicht am

Nach einer turbulenten Kursentwicklung im laufenden Jahr könnte sich bei NAGA eine interessante antizyklische Gelegenheit ergeben. Die Aktie hat nach einer erneuten kräftigen Korrektur zuletzt zumindest eine erste Gegenbewegung gezeigt, während sich auf operativer Ebene die Anzeichen für eine Verbesserung verdichten.

- Anzeige -

Bemerkenswert ist dabei, dass auch das Management mit mehreren Insiderkäufen in jüngster Zeit Zuversicht signalisiert hat. Zusätzliche Unterstützung erhält die Wachstumsstrategie durch eine kürzlich vereinbarte Finanzierung über 8 Mio. US-Dollar. Dafür konnte NAGA zwei Investoren gewinnen, die über umfangreiche Erfahrung im Finanz- und FinTech-Sektor verfügen.

- Anzeige -

Die Mittel sollen helfen, die bereits angestoßenen Initiativen zur Beschleunigung des Geschäfts weiter voranzutreiben. Dass sich daraus tatsächlich ein kräftiger Wachstumsschub entwickeln kann, hat der September bereits angedeutet. Mit einem Umsatz von 7,0 Mio. Euro erreichte NAGA in dem Monat den bislang höchsten Wert des Jahres, wozu auch die gestiegene Schwankungsintensität an den Finanzmärkten beigetragen hat. Damit wurde deutlich, welches Umsatzpotenzial die verbesserte Aufstellung in einem vorteilhaften Umfeld bietet.

Entscheidend wird nun sein, ob sich diese Dynamik im Schlussquartal fortsetzt und durch die neuen Wachstumsinitiativen zusätzlich verstärkt wird. Die Ausgangsbasis dafür ist zumindest auf der Ergebnisseite solide. Obwohl die Erlöse nach neun Monaten mit 40,5 Mio. Euro noch unter dem Vorjahresniveau lagen, hat NAGA bereits ein EBITDA von 5,9 Mio. Euro erwirtschaftet und damit den Wert des gesamten Geschäftsjahres 2025 um 60 Prozent übertroffen. Die Effizienzmaßnahmen der vergangenen Quartale zeigen somit Wirkung. Allerdings bleibt die Hürde für die bestätigte Jahresprognose hoch. Um den angestrebten Umsatz von 68 bis 75 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 10 und 15 Mio. Euro zu erreichen, müsste NAGA im vierten Quartal noch einmal erheblich zulegen. Sollte sich der positive Trend aus dem September jedoch verstetigen, könnte dies klappen - und auch an der Börse für eine Neubewertung sorgen. Für risikobereite Anleger, die auf eine erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie setzen, erscheint die aktuelle Kurssituation deshalb weiterhin interessant.

(aktien-global.de, erstellt 13.11.26, 13:56 Uhr, veröffentlicht 13.11.26, 14:13 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/) 

Exklusives Angebot: Top-Analysen von mehreren Qualitätsportalen in einem kostenlosen wöchentlichen Newsletter. Mit Aktien-Global Select bietet das Team von Aktien-Global.de einen exklusiven Service für eine fundierte und komprimierte Information. Hier kostenlos und unverbindlich anmelden

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
alle Top-News

Die neusten Analysen auf Aktien-Global.de

The Naga Group AG Pyrum Innovations AGRingmetall SEGesco AGadesso AGRENK Group AGNvidia Corp.SpVgg Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA2G Energy AGHOCHTIEF AGB+S Banksysteme AGBlue Cap AGRheinmetall AGDeutz AGInfineon AGcyan AGMasterflex SE DN Deutsche Nachhaltigkeit AGWaydear AGTUI AG

Weitere News zu The Naga Group AG

Weitere anzeigen...

Aktien-Global Aktiensuche

Value-Stars-Deutschland-Index

Der Erfolgsindex zu deutschen Nebenwerten

Value-Stars-Deutschland-Zertifikat
DAX

Hinweis: Historische Renditen sind keine Garantie für künftige Erträge.
Jetzt mehr erfahren

- Anzeige -

NAGA: Insider setzen auf die Trendwende 13.11.2026

Nach einer turbulenten Kursentwicklung im laufenden Jahr könnte sich bei NAGA eine interessante antizyklische Gelegenheit ergeben. Die Aktie hat nach einer erneuten kräftigen Korrektur zuletzt zumindest eine erste Gegenbewegung gezeigt, ... » weiterlesen

Pyrum: Wachstumsschub in finaler Vorbereitung 12.11.2026

Bei Pyrum zeichnet sich eine entscheidende Phase für die weitere Unternehmensentwicklung ab. Gleich mehrere neue Recyclingwerke könnten in den kommenden Monaten wichtige Hürden überwinden. Voraussetzung dafür ist allerdings, ... » weiterlesen

Portfolio-Update: Ringmetall - Starke Neunmonatszahlen 12.11.2026

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index. Das sorgt für Potenzial auch an der Börse, denn das Unternehmen hat sehr gute Neunmonatszahlen gemeldet. Während der Umsatz um 7 % auf ... » weiterlesen

GESCO: Q3 eher schwach, Q4 wird stark 12.11.2026

Trotz eines etwas schwächeren dritten Quartals hat GESCO nach Darstellung von SMC-Research den Umsatz nach neun Monaten um 1 Prozent auf 368,3 Mio. Euro erhöht und den Nettogewinn um 30 Prozent auf 10,8 Mio. Euro gesteigert. Mit einem ... » weiterlesen

adesso: KI-Ängste weichen zunehmender Zuversicht 12.11.2026

Nach Einschätzung von SMC-Research hat adesso mit den Zahlen für das dritte Quartal den positiven Trend der Vorquartale bestätigt und die Voraussetzungen für das Erreichen der Jahresziele weiter verbessert. Besonders erfreulich ... » weiterlesen

- Anzeige -

Aktien-Global Select

Exklusiv: Unser kostenfreier Newsletter

  • Die besten Analysen der Woche in einem Newsletter
  • von Aktien-Global und weiteren Qualitätsportalen
  • komprimiert, aktuell und informativ.
Jetzt kostenfrei anmelden

Best of Aktien-Global-Researchguide

Exklusiv: Unser Auswertungswerkzeug für die wichtigsten Research-Ergebnisse von professionellen Nebenwerte-Analysten.

  • Kursziele und Kurspotenzial
  • Die wichtigsten Meinungsänderungen
  • Übersichtliche Rankings
Jetzt kostenfrei ausprobieren

Meistgelesene News

Aktuelle News zu Top-Aktien