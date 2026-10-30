NAGA: Starkes Schlussquartal als Chance für die Trendwende

Bei NAGA könnte das vierte Quartal gleich in mehrfacher Hinsicht richtungsweisend werden. Denn nach einer umfassenden Verbesserung der Kostenstrukturen und der Profitabilität muss das Unternehmen nun beweisen, dass es auch das Wachstum wieder deutlich beschleunigen kann. Dafür wurden zahlreiche Initiativen gestartet, deren Wirkung sich in den kommenden Monaten zeigen soll. Rückenwind könnte zudem die zuletzt gesicherte Finanzierung durch zwei branchenerfahrene Investoren liefern.

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Mit einer Wandelanleihe über 8 Mio. US-Dollar hat NAGA zusätzliche Mittel für die Expansion eingeworben. Bemerkenswert ist dabei, dass der anfängliche Wandlungspreis mit umgerechnet rund 3,80 Euro deutlich über dem damaligen Aktienkurs liegt. Allerdings enthält die Finanzierung auch eine erfolgsabhängige Anpassungsklausel, die bei einer Verfehlung bestimmter Umsatz- und Cashflow-Ziele eine deutliche Absenkung des Wandlungspreises vorsieht. Damit unterstreicht die Transaktion einerseits das Vertrauen der Investoren, macht andererseits aber auch deutlich, wie wichtig die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie ist. Das Management dokumentiert mit der Maßnahme, die auch eine unentgeltliche Übertragung von Aktien des CEO (fast 0,8 Mio. Stück) an die Investoren im Fall einer Wandlung zum reduzierten Preis vorsieht, jedenfalls seine Zuversicht, die Umsatz- und Cashflow-Ziele erreichen zu können.

Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass NAGA noch ein gutes Stück Arbeit vor sich hat. Nach vorläufigen Berechnungen erreichte der Umsatz im dritten Quartal 12,7 Mio. Euro und blieb damit leicht unter dem Vorjahreswert von 13,3 Mio. Euro. Zugleich sank das EBITDA gegenüber dem zweiten Quartal von 2,2 auf 1,4 Mio. Euro, was vor allem auf höhere Marketingausgaben zur Vorbereitung neuer Produkteinführungen zurückzuführen ist. Nach neun Monaten stehen damit Erlöse von 40,5 Mio. Euro und ein EBITDA von 5,9 Mio. Euro zu Buche. Um die zuletzt bestätigte Jahresprognose von 68 bis 75 Mio. Euro Umsatz und 10 bis 15 Mio. Euro EBITDA zu erreichen, wäre im Schlussquartal folglich ein außergewöhnlich kräftiger Umsatzschub erforderlich.

An der Börse überwiegt angesichts dieser Gemengelage derzeit noch die Skepsis. Nach der rasanten Rally im April befindet sich die Aktie inzwischen in einer ausgeprägten Korrektur, die sich zuletzt sogar noch beschleunigt hat. Dabei ist der Kurs deutlich unter die 38-Tage- und die 200-Tage-Linie gefallen und hat mit rund 2,20 Euro ein neues Tief der jüngsten Abwärtsbewegung markiert. Auch der Relative-Stärke-Index signalisiert bislang keine nachhaltige Trendwende.

Die Ausgangslage bleibt damit spekulativ, bietet aber durchaus Chancen. Sollte NAGA mit den neuen Produkten und den verstärkten Vertriebsaktivitäten tatsächlich eine deutliche Umsatzbeschleunigung erreichen, könnte sich die Stimmung rasch wieder aufhellen. Die Kombination aus verbesserter Kostenbasis, zusätzlichen Finanzierungsmitteln und neuen Wachstumsinitiativen bietet dafür eine interessante Grundlage. Entscheidend ist nun, dass sich diese Perspektive auch in den Geschäftszahlen niederschlägt.

(aktien-globlal.de, erstellt 30.10.26, 10:25 Uhr, veröffentlicht 30.10.26, 10:39 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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