Pyrum: Die Neubewertung hat begonnen

Veröffentlicht am

Die Pyrum Innovations AG hat in den vergangenen Monaten mehrere wichtige Etappen auf dem Weg zum Ausbau ihres Geschäftsmodells erreicht. Mit neuen Partnern, zusätzlichen Anlagenprojekten und der Anerkennung von Pyrolyseöl als Rohstoff in Frankreich haben sich die Rahmenbedingungen zuletzt deutlich verbessert. Nun richtet sich der Fokus der Anleger zunehmend auf einen operativen Meilenstein, der für die weitere Unternehmensentwicklung von zentraler Bedeutung ist.

- Anzeige -

Im Mittelpunkt steht dabei die Produktion von Carbon-Black-Pellets aus zurückgewonnenem Industrieruß. Dieses Produkt soll künftig einen wesentlichen Beitrag zu den laufenden Erlösen leisten. Bislang wird die geplante Produktionsmenge allerdings noch nicht erreicht, weil die Mahl- und Pelletieranlage für recovered Carbon Black aufgrund eines inzwischen identifizierten Engpasses zwischen Mahl- und Pelletierprozess nicht mit voller Kapazität arbeitet. Die dafür notwendigen technischen Anpassungen laufen derzeit und sollen bis zum Ende des Quartals abgeschlossen sein.

- Anzeige -

Dass die Industrie auf einen erfolgreichen Abschluss vertraut, zeigen die inzwischen geschlossenen Liefervereinbarungen. Neben bestehenden Kooperationen mit Continental und Schwalbe konnte Pyrum zuletzt auch Pirelli als Abnehmer gewinnen. Gleichzeitig dürfte ein erfolgreicher Produktionshochlauf auch den Ausbau weiterer Anlagen erleichtern – unter anderem im Rahmen der Projekte mit UNITANK und VTTI sowie an den geplanten Standorten im Saarland und in Griechenland.

Die Börse hat auf die jüngsten Fortschritte bereits positiv reagiert. Sollte Pyrum nun auch den Nachweis erbringen, dass die Pelletieranlage dauerhaft die angestrebte Produktionsleistung erreicht, könnte dies die operative Entwicklung deutlich beschleunigen und der begonnenen Neubewertung der Aktie weiteren Rückenwind verleihen.

(aktien-global.de, erstellt 10.08.26, 15:16 Uhr, veröffentlicht 10.08.26, 15:22 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/newssystem/impressum/)

Exklusives Angebot: Top-Analysen von mehreren Qualitätsportalen in einem kostenlosen wöchentlichen Newsletter. Mit Aktien-Global Select bietet das Team von Aktien-Global.de einen exklusiven Service für eine fundierte und komprimierte Information. Hier kostenlos und unverbindlich anmelden

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
alle Top-News

Die neusten Analysen auf Aktien-Global.de

Pyrum Innovations AGDaldrup & Söhne AGStabilus S.A.The NAGA Group AGPVA TePla AGclearvise AGThe Naga Group AG Infineon AGHensoldt AGRENK Group AGSyzygy AG2G Energy AGTUI AGBayer AGSAP SEINDUS Holding AGCENIT AGCommerzbank AGBremer Raumfahrtgesellschaft OHB SEAixtron SE

Weitere News zu Pyrum Innovations AG

Weitere anzeigen...

Aktien-Global Aktiensuche

Value-Stars-Deutschland-Index

Der Erfolgsindex zu deutschen Nebenwerten

Value-Stars-Deutschland-Zertifikat
DAX

Hinweis: Historische Renditen sind keine Garantie für künftige Erträge.
Jetzt mehr erfahren

- Anzeige -

Pyrum: Die Neubewertung hat begonnen 10.08.2026

Die Pyrum Innovations AG hat in den vergangenen Monaten mehrere wichtige Etappen auf dem Weg zum Ausbau ihres Geschäftsmodells erreicht. Mit neuen Partnern, zusätzlichen Anlagenprojekten und der Anerkennung von Pyrolyseöl als Rohstoff ... » weiterlesen

Daldrup und Söhne: Das große Wachstum kommt erst noch 10.08.2026

Nach der beeindruckenden Kursentwicklung der vergangenen anderthalb Jahre hat sich die Aktie von Daldrup & Söhne AG zuletzt eine Verschnaufpause gegönnt. Seit dem Frühjahr bewegt sich der Kurs überwiegend seitwärts und ... » weiterlesen

Stabilus: Der Umbau zahlt sich aus 10.08.2026

Vor gut einem Jahr stand Stabilus noch voll im Gegenwind der Automobilbranche. Inzwischen zeigt sich, dass der Konzern die schwierige Phase genutzt hat, um sich neu aufzustellen. Die jüngsten Quartalszahlen belegen: Der Umbau greift, und ein ... » weiterlesen

NAGA: Starkes Wachstum erwartet 10.08.2026

Der Fokus auf Effizienzverbesserungen hat NAGA nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr 2026 eine kräftige Ergebnisverbesserung ermöglicht. Jetzt steht eine Erhöhung der Wachstumsdynamik ganz oben auf der Agenda. ... » weiterlesen

PVA TePla: Analysten sehen wieder deutliches Kurspotenzial 10.08.2026

Die PVA TePla AG hat auch im zweiten Quartal einen hohen Auftragseingang erzielt und damit die Basis für eine deutliche Beschleunigung des Wachstums in den kommenden Quartalen gelegt. Laut SMC-Research fielen die Ergebniszahlen zwar etwas ... » weiterlesen

- Anzeige -

Aktien-Global Select

Exklusiv: Unser kostenfreier Newsletter

  • Die besten Analysen der Woche in einem Newsletter
  • von Aktien-Global und weiteren Qualitätsportalen
  • komprimiert, aktuell und informativ.
Jetzt kostenfrei anmelden

Best of Aktien-Global-Researchguide

Exklusiv: Unser Auswertungswerkzeug für die wichtigsten Research-Ergebnisse von professionellen Nebenwerte-Analysten.

  • Kursziele und Kurspotenzial
  • Die wichtigsten Meinungsänderungen
  • Übersichtliche Rankings
Jetzt kostenfrei ausprobieren

Meistgelesene News

Aktuelle News zu Top-Aktien