Pyrum: Wachstumsschub in finaler Vorbereitung

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Bei Pyrum zeichnet sich eine entscheidende Phase für die weitere Unternehmensentwicklung ab. Gleich mehrere neue Recyclingwerke könnten in den kommenden Monaten wichtige Hürden überwinden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Unternehmen zuvor eine technische Frage abschließend klärt, die bereits seit längerer Zeit den Produktionshochlauf am Stammwerk im Saarland bremst. Dabei geht es um die Verarbeitung von zurückgewonnenem Industrieruß zu Carbon-Black-Pellets. Die dafür installierte Mahl- und Pelletieranlage erreicht trotz umfangreicher Verbesserungen noch nicht die vorgesehene Leistung. Der Durchsatz konnte zwar bereits erheblich gesteigert werden, liegt aber weiterhin rund 20 Prozent unter dem Zielwert.

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Das hat Pyrum gezwungen, die Prognosen für Umsatz und Ergebnis im laufenden Jahr deutlich zurückzunehmen. Nun soll eine technisch aufwendigere Dosierungseinheit Abhilfe schaffen. Sie ermöglicht eine flexiblere Steuerung des Materialtransports zwischen Mahlung und Pelletierung und könnte damit den verbliebenen Engpass beseitigen. Da diese Technik anschließend auch in den neuen Werken zum Einsatz kommen soll, nimmt sich Pyrum für die abschließende Prüfung ausreichend Zeit. Bis März muss die Entscheidung allerdings gefallen sein, damit die laufenden Projekte nicht in Verzug geraten.

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In Tschechien wird bereits an einem Partnerwerk gebaut, für das die neue Dosiertechnik spätestens im März bestellt werden muss. In Griechenland wird der Startschuss ebenfalls zeitnah erfolgen, denn dort soll die Anlagenbestellung möglichst bis Jahresende erfolgen, um die zugesagten Fördermittel nicht zu gefährden. Auch in Schweden ist nach einer Förderzusage ein weiteres Projekt weit vorangekommen.

Hinzu kommt der geplante zweite eigene Standort im Saarland, dessen Realisierung noch von der endgültigen Zusage der angekündigten Teilfinanzierung durch das Bundesland abhängt.

Die Perspektiven reichen damit weit über die Beseitigung eines einzelnen Produktionsproblems hinaus. Gelingt die technische Optimierung und kommen die anstehenden Projekte wie geplant voran, könnte Pyrum den Übergang von der langwierigen Entwicklungs- und Aufbauphase zu einem starken Umsatzwachstum schaffen, mit dem sich die Ergebnissituation schnell und deutlich verbessern würde.

An der Börse scheint die Prognosesenkung inzwischen abgehakt, die Aktie tendiert wieder vorsichtig nach oben. Damit ist eine interessante Ausgangslage entstanden: Während die bisherigen Verzögerungen offenbar bereits eingepreist sind, könnte eine Serie positiver Projekt- und Produktionsmeldungen die Wachstumsfantasie neu entfachen. Der Aktie wäre dann durchaus eine kräftige Neubewertung zuzutrauen.

(aktien-global.de, erstellt 12.11.26, 16:11 Uhr, veröffentlicht 12.11.26, 16:21 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/) 

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