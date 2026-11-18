- Anzeige -

Bei der Allianz läuft es rund. Wenngleich es im dritten Quartal 2026 dann doch noch zu einem spürbaren Anstieg der Sturmschäden im Vergleich zum Vorjahr gekommen ist, hat das Asset Management diese Entwicklung doch mehr als ausgeglichen. Die Aktionäre dürfen sich daher freuen: Die Dividende wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder erhöht.

Im Neunmonatszeitraum 2026 stieg das operative Ergebnis um fast 8 Prozent auf 14,1 Mrd. Euro und der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner legte um 10,6 Prozent auf 9,3 Mrd. Euro zu. Daraus folgt ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 24,15 Euro. Das war dann mehr als erwartet, so dass das Management um CEO Oliver Bäte das obere Ende der Zielspanne für das operative Ergebnis für 2026 auf rund 18,6 Mrd. Euro angehoben hat.

Im Rahmen der Strategie, Aktionäre stärker an den Gewinnen zu beteiligen, dürfen sich die Aktionäre aller Voraussicht wieder auf eine steigende Dividende freuen. Im Mai 2026 zahlte der Versicherer 17,10 Euro je Anteilschein, nach 15,40 Euro im Jahr zuvor. Eine ähnlich hohe Dividendensteigerung vorausgesetzt könnte dann dazu führen, dass der kommende Dividendenvorschlag sogar auf 19 Euro glatt angehoben wird.

Das ist aber möglicherweise noch nicht alles: Das Aktienrückkaufprogramm vom 25. Februar 2026 im Volumen von bis zu 2,5 Mrd. Euro wurde mittlerweile vollständig umgesetzt. Da die Aktien eingezogen werden, sollte die Gleichung lauten: Mehr Gewinn auf weniger Aktien verteilt gleich stärkere Dividendenerhöhung. Darüber hinaus dürfte der jüngst abgeschlossene Aktienrückkauf nicht der letzte gewesen sein. Wir können uns die Ankündigung eines neuen Rückkaufprogramms noch vor Veröffentlichung der Geschäftszahlen 2026 im Februar 2027 vorstellen.

Die Allianz-Aktie hat nach Veröffentlichung der Rekordzahlen im dritten Quartal 2026 ein neues 25-Jahreshoch erreicht, konnte dieses Niveau aber nicht verteidigen. Das sollte langfristig orientierten Anlegern aber zunächst egal sein, denn die Aktie ist seit Oktober 2022 in einem soliden Aufwärtstrend. Das Unternehmen verfolgt zudem eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik, so dass Neuengagements an schwächeren Tagen – und unter langfristigen Gesichtspunkten – weiterhin vielversprechend erscheinen.



(aktien-global.de, 18.11.2026, 11:30 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)





Exklusives Angebot: Top-Analysen von mehreren Qualitätsportalen in einem kostenlosen wöchentlichen Newsletter. Mit Aktien-Global Select bietet das Team von Aktien-Global.de einen exklusiven Service für eine fundierte und komprimierte Information. Hier kostenlos und unverbindlich anmelden.