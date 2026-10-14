Allianz: Sturmschäden im Anleiheportfolio?

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Geht es um potenzielle Sturmschäden im Geschäftsjahr 2026, dann kann die Allianz überaus positiv in die Zukunft blicken. Denn die Hurrikan-Saison verläuft bislang historisch ruhig. Etwas stürmischer sieht es hingegen bei den Zinsen aus. Die sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen und drücken auf die Kurse der Anleihen. Am 12. November stehen die Q3-Zahlen der Allianz auf der Agenda. Dann wird sich zeigen, welche Effekte in den Zahlen dominieren werden.
Die gute Nachricht zuerst: Die in der Versicherungsbranche gefürchtete Hurrikan-Saison, die mit ihren schwer kalkulierbaren Sturmschäden schon das ein oder andere Mal für maßgebliche Schadensregulierungen gesorgt hat, präsentiert sich in diesem Jahr bislang wie ein Kindergeburtstag. Gut, noch ist die statistisch aktivste Phase bis Ende Oktober nicht ganz überstanden. Die Zeichen stehen aber nicht auf Sturm.
Erst ein tropischer Wirbelsturm erreichte Hurrikan-Stärke. Das war am 7. Oktober der Hurrikan Isaias. Damit war er zugleich der späteste Hurrikan in einer Saison seit über 120 Jahren. Durchaus stürmischer geht es hingegen am Anleihemarkt zur Sache. Durch die im Jahresverlauf stark gestiegenen Zinsen kamen die Kurse der Anleihen kräftig unter die Räder.
Was hat ein Versicherer nun genau mit Anleihen zu tun? Sehr viel! Denn die Assekuranzen sichern ihre langfristigen Verpflichtungen gegenüber Kunden überwiegend mit festverzinslichen Wertpapieren ab. Der starke Renditeanstieg der vergangenen Monate dürfte demnach an den Kursen in den Anleihe-Portfolios der Versicherer nicht spurlos vorbei gegangen sein. Die Allianz hat immerhin festverzinste Wertpapiere von mehr als 550 Mrd. Euro in den Büchern.
Aktionäre der Allianz sollten sich dennoch nicht allzu große Sorgen machen. Der Großteil der Anleihen wird im sogenannten Deckungsstock gehalten und Wertveränderungen im Eigenkapital verrechnet. Erfolgswirksam über die Gewinn- und Verlustrechnung laufen die Papiere des Handelsbestands. Hinzu kommt, dass viele Papiere bis zur Endfälligkeit gehalten und dann zu pari getilgt werden. Der Großteil der Kursrückgänge könnte demnach temporärer Natur sein. Dennoch: Dass der Gipfelsturm der Allianz einen kleinen Dämpfer erhalten hat, dürfte auch an der Zinsentwicklung gelegen haben. Langfristig orientierte Anleger, die stetig steigende Dividenden bevorzugen, bleiben an Bord.

(aktien-global.de, 14.10.2026, 11:30 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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