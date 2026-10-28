Deutsche Bank: Bereit für den Jahresendspurt

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Die Deutsche Bank hat ein starkes drittes Quartal 2026 vorgelegt. Besonders im Investmentbanking ist es gut gelaufen. Mit einem Überschuss von insgesamt fast 1,6 Mrd. Euro im Konzern wurden die Schätzungen der Analysten getoppt. Im Gesamtjahr könnten die angepeilten Gesamterträge von rund 33 Mrd. Euro laut CEO Christian Sewing sogar übertroffen werden. Das wiederum weckt Begehrlichkeiten bezüglich der Dividende.
Feierlaune in Frankfurt: Die Deutsche Bank hat mit den Zahlen zum dritten Quartal 2026 positiv überrascht. Der Vorsteuergewinn kletterte um 8 Prozent auf mehr als 2,6 Milliarden Euro und übertraf damit die Schätzungen der Analysten deutlich, die im Q3 von einem Rückgang ausgegangen waren. Nach Steuern stieg der Gewinn um 2 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro. Nach Abzug von Minderheitsanteilen und den Zinsen für eigenkapitalähnliche Anleihen lag der Überschuss unterm Strich bei knapp 1,6 Milliarden Euro.
Damit nimmt aber zugleich das vormals genannte mittelfristige Renditeziel der Frankfurter Gestalt an: Für 2028 hatte das Geldhaus die Marschroute ausgerufen, die Eigenkapitalrendite auf über 13 Prozent zu steigern. Hieran zweifelt momentan kaum jemand. Im Januar 2027 will der CEO dieses Ziel zudem näher erläutern. In der aktuellen Stimmung werten Marktteilnehmer das als eine bevorstehende Zielanhebung.
So weit ist es zwar noch nicht, die Fantasie jedoch ist entfacht. Das gilt übrigens auch für die Dividende. Wenngleich über solche Themen ebenfalls erst im ersten Quartal 2027 gesprochen werden dürfte, schätzen wir, dass es einen spürbaren Aufschlag zur Dividende für das Geschäftsjahr 2025 geben könnte. Im Juni 2026 schüttete die Deutsche Bank einen vollen Euro an die Aktionäre aus. Das war bereits eine Anhebung um über 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Die Banken sind bekanntlich der Spiegel der Volkswirtschaft. Als im dritten Quartal klar wurde, dass der Konflikt am Golf nicht so schnell beendet sein wird und die negativen Auswirkungen auf die globale Konjunktur wohl noch länger anhalten, gab der Aktienkurs der Deutschen Bank um rund 25 Prozent nach. Hier könnte nun aber viel Vorsicht eingepreist sein. Das starke Ergebnis im Investmentbanking zeigt zudem, dass die Frankfurter in ihrer einstigen Königsdisziplin wieder vorne mitmischen. Schwächere Tage können von langfristig orientierten Anlegern zum Aufbau einer ersten Position genutzt werden.

(aktien-global.de, 28.10.2026, 11:25 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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