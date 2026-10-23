Advanced Blockchain: Neupositionierung konkretisiert

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Advanced Blockchain: Neupositionierung konkretisiert
Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Advanced Blockchain AG im ersten Halbjahr 2026 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um fast 34 Prozent auf 89,4 TEUR verbucht und durch höhere Personalaufwendungen und Beratungskosten ein nochmals verschlechtertes EBITDA erlitten. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.
Nach Analystenaussage konkretisiere die Gesellschaft ihre operative Neuausrichtung unter ABAG 2.0. FinPro solle als Tokenisierungsplattform reaktiviert und um ausgewählte Beteiligungsaktivitäten ergänzt werden. Bei ABX Analytics seien Projekt- und Budgetplanung abgeschlossen und Fördermittel beantragt. Nutrivo wiederum befinde sich nach erfolgreicher Machbarkeitsphase in der Entwicklung einer ersten nutzbaren Produktversion. Daraus entstehe zusätzliches Erlöspotenzial, dessen wirtschaftlicher Beitrag jedoch erst mit der erfolgreichen Kommerzialisierung sichtbar werden solle. Unterdessen seien die Halbjahreszahlen der Muttergesellschaft weiterhin von Umsatz- und Ertragsrückgängen belastet. Der Halbjahresfehlbetrag habe sich auf minus 703,5 TEUR (HJ 2025: minus 586,1 TEUR) ausgeweitet. Das Insourcing bislang externer Aufgaben solle künftig aber Entlastungen ermöglichen. Das Eigenkapital sei gegenüber dem Jahresende 2025 von 5,40 Mio. Euro auf 4,69 Mio. Euro gesunken, die Barmittel der AG von 104,9 TEUR auf 1,9 TEUR. Dies betreffe laut Aussagen der Analysten aber den Einzelabschluss und erlaube keine abschließende Beurteilung der gesamten Gruppenliquidität. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 2,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.10.2026, 11:50 Uhr)

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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 22.10.2026 um 15:00 Uhr fertiggestellt und 22.10.2026 um 16:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f158b0d0ccec2999d3a724b14ace1f6d
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