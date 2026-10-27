BENO Holding: Wachstumskurs trifft auf niedrige Bewertung

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SMC-Research hat die Coverage der BENO Holding AG aufgenommen und sieht bei dem Unternehmen eine vielversprechende Wachstumsstory. Das Unternehmen habe sich als spezialisierter Bestandshalter für Light-Industrial-Immobilien in einer attraktiven Marktnische positioniert und stehe nach einer erfolgreichen Transformationsphase nun vor einer deutlichen Expansion. Auf deren Grundlage sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski den fairen Wert mit 11,50 Euro je Aktie weit über dem aktuellen Kurs und startet die Coverage mit dem Urteil „Buy“.

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Die BENO Holding AG habe sich seit 2014 als spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager für betriebsnotwendige Light-Industrial-Immobilien mittelständischer Unternehmen etabliert. Mit einem Portfolio von 13 Standorten, rund 165 Tsd. Quadratmetern Nutzfläche und einem Wert von rund 91,5 Mio. Euro adressiere das Unternehmen ein Nischensegment des deutschen Gewerbeimmobilienmarkts, das nach Einschätzung von SMC-Research sowohl von der anhaltenden Verschiebung institutioneller Nachfrage zu Logistik- und Industrieflächen als auch von einer im europäischen Vergleich noch geringen Konsolidierung profitiere. Der von BENO verfolgte „Buy, Transform & Hold“-Ansatz, bei dem bestehende Objekte deutlich unterhalb der aktuellen Reproduktionskosten erworben und anschließend aktiv weiterentwickelt werden, habe sich in den vergangenen Jahren bewährt, wie insbesondere die erfolgreiche Transformation eines Objekts in Dortmund zeige.

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Die Transformation habe auch die Entwicklung der letzten beiden Geschäftsjahre geprägt. Während das Geschäftsjahr 2024 noch von geringeren Mieterlösen und hohen Transformationsaufwendungen belastet gewesen sei, sei nach dem Abschluss der Maßnahme 2025 eine spürbare operative Erholung gefolgt. Die Nettokaltmiete sei um knapp 8 Prozent und das Vermietungsergebnis sogar um 36 Prozent gestiegen, während die FFO von einem leicht negativen auf einen soliden positiven Wert gedreht haben. Zugleich habe sich das Bilanzbild in den vergangenen vier Jahren deutlich verbessert: Die Eigenkapitalquote sei von 22 auf 35,1 Prozent geklettert, während sich das Eigenkapital je Aktie nahezu verdoppelt habe. Diese komfortable bilanzielle Ausgangslage verschaffe dem Unternehmen den nötigen Spielraum für die nun angekündigte Wachstumsphase.

Diese sei im August mit dem Zukauf einer Immobilie in Roth bei Nürnberg eingeleitet worden und solle mittelfristig in einem Anstieg des Portfoliowerts auf das Zwei- bis Dreifache seines heutigen Volumens münden. Für den Weg dorthin verfüge BENO nach eigenen Angaben bereits über eine Akquisitionspipeline von mehr als 190 Mio. Euro, die aus laufenden Cashflows, zusätzlichen Beleihungsspielräumen, klassischen Objektfinanzierungen sowie perspektivisch Joint Ventures und dem Kapitalmarkt finanziert werden solle. So habe BENO in den letzten zwölf Monaten aus Umfinanzierungen im Gesamtvolumen von 28 Mio. Euro 16 Mio. Euro an zusätzlicher Liquidität freisetzen können, die teilweise für die Rückzahlung einer 10-Mio.-Euro-Anleihe verwendet worden sei, teilweise aber nun als Wachstumskapital zur Verfügung stehe. Allein das biete laut BENO die Basis für weitere Investitionen und Akquisitionen in einer Größenordnung von rund 25 bis 30 Mio. Euro.

Weiteres Potenzial verspreche eine aktuell laufende Bezugsrechtskapitalerhöhung, in deren Rahmen die Aktionäre im Zeitraum vom 20. Oktober bis zum 9. November insgesamt bis zu 0,67 Mio. neue Aktien zum Bezugspreis von 6,50 Euro beziehen können, woraus sich bei Vollplatzierung ein Bruttoemissionserlös von 4,38 Mio. Euro ergeben würde. Bei konservativer Annahme einer Immobilienfinanzierung mit 70 Prozent Fremdkapital könnte das Portfolio damit um weitere ca. 14 Mio. Euro ausgeweitet werden, so SMC-Research.

Eine erfolgreiche Platzierung unterstellt, könnte BENO aus der Summe der bisherigen Umfinanzierungen und der Kapitalerhöhung das Portfolio um fast die Hälfte ausweiten, womit ein zentrales Risiko für die Wachstumspläne, namentlich die Verfügbarkeit zusätzlichen Kapitals zu attraktiven Konditionen in einem seit Mitte 2026 wieder verschärften Zinsumfeld, zumindest für die erste Wachstumsphase deutlich an Gewicht verlieren würde.

Da SMC-Research in seinem Bewertungsmodell das Wachstum ohnehin nur sehr zurückhaltend auf Basis der Innenfinanzierung aus Cashflows und der Umfinanzierung des Bestandsportfolios sowie der aktuellen Kapitalerhöhung, für die eine Vollplatzierung angenommen wird, modelliert (zuzüglich der Immobiliendarlehen), sei das Thema der Verfügbarkeit von weiterem Wachstumskapital für die Wertermittlung nur von nachrangiger Bedeutung. Weitere, größere Wachstumsschübe in Kombination mit Kapitalmaßnahmen werde das Researchhaus erst dann in sein Modell integrieren, wenn sie ausreichend konkret absehbar seien.

Dennoch sieht SMC-Research für die BENO-Aktie ein hohes Aufwärtspotenzial. Das Kursziel liegt bei 11,50 Euro. Aber auch die Gegenüberstellung mit dem aktuellen NAV von 11,40 Euro stütze den Befund einer deutlichen Unterbewertung. Dementsprechend nimmt SMC-Research die Coverage mit dem Urteil „Buy“ und dem Kursziel von 11,50 Euro auf.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.10.2026 um 10:55 Uhr)

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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 27.10.2026 um 10:00 Uhr fertiggestellt und am 27.10.2026 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-27-SMC-Studie-BENO-Holding_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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