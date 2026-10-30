Beta Systems: Wachstumspause voraus, Perspektiven bleiben gut

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SMC-Research hat nach der Veröffentlichung der neuen Prognose von Beta Systems die Schätzungen und das Kursziel für die Aktie reduziert. Der Ausblick auf die kommenden beiden Geschäftsjahre falle etwas schwächer aus als bislang erwartet, doch an der grundsätzlich positiven Einschätzung ändere dies nach Auffassung von SMC-Analyst Adam Jakubowski wenig. Das Unternehmen überzeuge weiterhin mit einer hohen Profitabilität, starken Cashflows und guten Wachstumsperspektiven.

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Nach Darstellung von SMC-Research habe die Beta Systems Software AG mit der Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 einen etwas verhalteneren Ausblick vorgelegt als bislang erwartet. Demnach solle der Umsatz in dem seit Anfang Oktober laufenden Geschäftsjahr zwischen 90 und 97 Mio. Euro liegen, während für das EBITDA und das EBIT Werte zwischen 18 und 24 Mio. Euro bzw. zwischen 13,5 und 19,5 Mio. Euro angestrebt werden. Für das Jahr 2027/28 werde nun zyklusbedingt sogar ein vorübergehender Rückgang erwartet, bevor das Unternehmen anschließend wieder an den Wachstumstrend der Vorjahre anknüpfen wolle. Bisher sei Beta Systems davon ausgegangen, den zyklusbedingten Rückgang der Lizenzerlöse aus Vertragsverlängerungen 2027/28 durch Wachstum in anderen Bereichen kompensieren und so den Umsatz zumindest stabil halten zu können.

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Auch für das per Ende September abgeschlossene Geschäftsjahr habe der Vorstand die Erwartungen etwas gedämpft. Die Prognose von 90 bis 100 Mio. Euro beim Umsatz, 17 bis 23 Mio. Euro beim EBITDA und 12,5 bis 18,5 Mio. Euro beim EBIT sei zwar bestätigt, aber dahingehend konkretisiert worden, dass nun alle drei Größen im unteren Bereich der Spannen liegen sollen. Bisher habe diese Einschränkung nur für den Umsatz gegolten.

SMC-Research hat die Schätzungen entsprechend angepasst. Während die Umsatzschätzung für das Jahr 2025/26 unverändert geblieben ist, haben die Analysten die Ergebniserwartungen an das untere Ende der Prognosespannen zurückgenommen. Deutlicher fallen die Anpassungen für die beiden Folgejahre aus, für die das Researchhaus nun mit Umsätzen von 95,6 bzw. 94,2 Mio. Euro rechnet, während bisher jeweils Werte oberhalb von 100 Mio. Euro erwartet worden waren. Am grundsätzlich positiven Bild ändere dies nach Einschätzung der Analysten wenig, da der Rückgang 2027/28 dem bekannten Erneuerungszyklus der Softwareverträge geschuldet sei und das Unternehmen danach eine Rückkehr auf den Wachstumspfad erwarte.

Das Kursziel von SMC-Research liege nun bei 30,50 Euro (bisher: 34,30 Euro) und signalisiere für die Aktie weiterhin ein Aufwärtspotenzial von 27 Prozent. Auch sonst sei das Bild rundum überzeugend. Beta Systems arbeite hochprofitabel, sei Cashflow-stark und überzeuge mit einer gesunden Bilanz, einem bewährten und erfahrenen Management sowie guten Wachstumschancen. All dies rechtfertige weiterhin das Urteil „Buy“, das die Analysten daher bestätigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.10.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 30.10.2026 um 7:45 Uhr fertiggestellt und am 30.10.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-30-SMC-Comment-Beta-Systems_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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