Daldrup und Söhne: Deutliche Zuwächse - auch in 2027

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Daldrup & Söhne hat nach Darstellung von SMC-Research Gesamtleistung und EBIT im ersten Halbjahr deutlich gesteigert und die Jahresprognose bekräftigt. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet weitere kräftige Zuwächse auch ab 2027 und sieht 30 Prozent Kurspotenzial für die Aktie.

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Bei Daldrup & Söhne gehe es deutlich voran. Im ersten Halbjahr sei die Gesamtleistung um 56 Prozent auf 32,3 Mio. Euro gesteigert und das EBIT um 29 Prozent auf 3,4 Mio. Euro verbessert worden (Marge von 10,6 Prozent, Vorjahr: 12,8 Prozent). Der Margenrückgang sei u.a. darauf zurückzuführen, dass sich größere Schlussabrechnungen in das zweite Halbjahr verlagert haben. Für das Gesamtjahr erwarte das Management weiterhin eine Gesamtleistung von rund 58 Mio. Euro und eine EBIT-Marge zwischen 11,5 und 13,5 Prozent.

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Die Analysten gehen davon aus, dass der Zielwert bei der Gesamtleistung mit 62,5 Mio. Euro sogar übertroffen werde, und erwarten auf der Basis eine EBIT-Marge von 12,5 Prozent. Bei beiden Kennzahlen sollte es 2027 durch das Großprojekt Pullach und eine insgesamt hohe Auslastung deutliche Zuwächse geben, auf 78,5 Mio. Euro respektive 15,0 Prozent.

Und die Analysten sehen sehr gute Chancen, dass sich die positive Entwicklung auch danach weiter fortsetze. Der Bedarf für Bohrungen sei in vielen Bereichen auf Jahre hoch, etwa für die Geothermie, den Infrastrukturbau oder die Atomendlagersuche, und treffe auf begrenzte Kapazitäten. Bei Daldrup spiegele sich das in einem hohen Volumen an Aufträgen im Verhandlungsstand wider, das, mit der Eintrittswahrscheinlichkeit gewichtet, binnen Jahresfrist von 325 auf 371 Mio. Euro gestiegen sei.

Die von den Analysten geschätzte Weiterentwicklung begründe weiterhin ein Kursziel von 30,00 Euro, das ein attraktives Kurspotenzial von mehr als 30 Prozent biete. Sie vergeben auf der Basis weiterhin das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.10.2026 um 8:30 Uhr)

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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.10.2026 um 18:30 Uhr fertiggestellt und am 07.10.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-07-SMC-Update-Daldrup_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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