Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) bei allen Ergebniskennziffern deutlich überproportionale Steigerungen erzielt und den um M&A-Effekte bereinigten Free Cashflow auf 28,1 Mio. Euro mehr als verdoppelt. In der Folge passt der Analyst das Kursziel leicht nach unten an, erneuert aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage liege das Unternehmen auf Basis rollierender Zwölfmonatszahlen nach den ersten drei Quartalen beim Konzernumsatz mit 498,6 Mio. Euro noch ein Stück unter der Guidance-Bandbreite, die sich unter Ausklammerung des erwarteten Beitrags der seit 1. Oktober 2026 konsolidierten ARKU auf 515 bis 530 Mio. Euro belaufe. Das Nettoergebnis bewege sich auf rollierender Zwölfmonatsbasis mit 14,8 Mio. Euro indes nur minimal unter dem Prognosekorridor von 15 bis 20 Mio. Euro. Dabei sei zu berücksichtigen, dass sich das dritte Quartal 2026 relativ schwach präsentiert habe. Dies sei vor allem auf Schwankungen im Projektgeschäft des Segments Industrial Assets & Infrastructure zurückzuführen. Hier habe das Unternehmen in diesem Jahr außergewöhnlich viele größere Projektauslieferungen erst zum Jahresende terminiert, so dass dort noch ein sehr starkes Schlussquartal mit nennenswerten Umsatz- und Ergebnisbeiträgen zu erwarten sei. Vor diesem Hintergrund gehe der Vorstand unverändert davon aus, dass die GESCO SE ihre Jahresziele erreichen werde. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel geringfügig auf 28,00 Euro (zuvor: 28,50 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.11.2026, 16:50 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 19.11.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/103018



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