Innok Robotics Group: Hohes Kurspotenzial

Veröffentlicht am

Die Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC haben die Coverage für die Innok Robotics Group AG aufgenommen und sehen bei einem Kursziel von 15 Euro noch viel Potenzial. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt autonome mobile Robotersysteme (AMR) für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Nach Analystenaussage habe im Rahmen des geplanten Reverse IPOs die Hauptversammlung der bereits börsennotierten Yggdrasil SPAC 1 AG am 21.10.2026 die Einbringung der operativen Innok Robotics GmbH sowie die anschließende Umfirmierung in Innok Robotics Group AG beschlossen. Der rechtliche Vollzug der Transaktion werde nach erfolgter Handelsregistereintragung für Ende November 2026 erwartet. Die operative Analyse einschließlich der historischen Finanzkennzahlen beziehe sich laut GBC daher im Wesentlichen auf die Innok Robotics GmbH, während die Bewertung die nach Vollzug der Transaktion erwartete Struktur der börsennotierten Innok Robotics Group AG zugrunde lege. Die technologische Grundlage des Geschäftsmodells basiere auf der modularen Hardwareplattform HEROS und der selbst entwickelten, zunehmend auf Physical AI basierenden Autonomiesoftware INNOK COCKPIT. Mit den Produktfamilien INDUROS, RAINOS und INSPECTOS adressiere die Gesellschaft insbesondere die Bereiche Intralogistik, Bewässerung sowie Inspektion und Überwachung. Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal bestehe in der Fähigkeit, autonome Transportprozesse auch in bestehenden Industrieumgebungen sowie über kombinierte Indoor- und Outdoor-Strecken hinweg abzubilden. Der Vertrieb erfolge über eine wachsende eigene Vertriebsorganisation sowie seit 2025 über eine stark wachsende Anzahl an Systempartnern. Auf Basis eines dreistufigen DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten für die Innok Robotics Group AG einen fairen Eigenkapitalwert (31.12.2027) von 154,12 Mio. Euro beziehungsweise 15,00 Euro je Aktie und vergeben das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.10.2026, 14:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 23.10.2026 um 09:50 Uhr fertiggestellt und 23.10.2026 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: 
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- Anzeige -

- Anzeige -

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
Weitere Top-Analysenalle Top-News

Die neusten Analysen auf Aktien-Global.de

Yggdrasil SPAC 1 AGSBF AGLAIQON AGBeno Holding AGThe NAGA Group AGVonovia SEBio-Gate AGRheinmetall AGAdvanced Blockchain AGSiemens Energy AGMutares SE & Co. KGaASGL Carbon SE2G Energy AGHensoldt AGNanoRepro AGSAP SEMensch und Maschine Software SEDeutz AGAston MartinMercedes-Benz AG

Weitere News zu Yggdrasil SPAC 1 AG

Aktien-Global Aktiensuche

Value-Stars-Deutschland-Index

Der Erfolgsindex zu deutschen Nebenwerten

Value-Stars-Deutschland-Zertifikat
DAX

Hinweis: Historische Renditen sind keine Garantie für künftige Erträge.
Jetzt mehr erfahren

- Anzeige -

Innok Robotics Group: Hohes Kurspotenzial 27.10.2026

Die Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC haben die Coverage für die Innok Robotics Group AG aufgenommen und sehen bei einem Kursziel von 15 Euro noch viel Potenzial. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt autonome ... » weiterlesen

SBF: Operative Marge verbessert 27.10.2026

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die SBF AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um fast 10 Prozent auf 19,81 Mio. Euro verbucht, aufgrund einer ... » weiterlesen

LAIQON: Jahresziele sind der Knackpunkt 27.10.2026

Die Kursentwicklung der Aktie von LAIQON ist weiter enttäuschend. Aus unserer Sicht spiegelt das die Zweifel wider, ob das Unternehmen die Umsatz- und Ergebnis-Guidance des Managements, die für das laufende Jahr einen Erlösanstieg von ... » weiterlesen

BENO Holding: Wachstumskurs trifft auf niedrige Bewertung 27.10.2026

SMC-Research hat die Coverage der BENO Holding AG aufgenommen und sieht bei dem Unternehmen eine vielversprechende Wachstumsstory. Das Unternehmen habe sich als spezialisierter Bestandshalter für Light-Industrial-Immobilien in einer attraktiven ... » weiterlesen

NAGA: Starker September leitet Wachstumswende ein 27.10.2026

NAGA zielt gemäß SMC-Research nach einer deutlichen Ergebnisverbesserung jetzt auf eine Steigerung des Wachstumstempos und hat im September bereits den höchsten Monatsumsatz im Jahresverlauf erzielt. SMC-Analyst Holger Steffen ... » weiterlesen

- Anzeige -

Aktien-Global Select

Exklusiv: Unser kostenfreier Newsletter

  • Die besten Analysen der Woche in einem Newsletter
  • von Aktien-Global und weiteren Qualitätsportalen
  • komprimiert, aktuell und informativ.
Jetzt kostenfrei anmelden

Best of Aktien-Global-Researchguide

Exklusiv: Unser Auswertungswerkzeug für die wichtigsten Research-Ergebnisse von professionellen Nebenwerte-Analysten.

  • Kursziele und Kurspotenzial
  • Die wichtigsten Meinungsänderungen
  • Übersichtliche Rankings
Jetzt kostenfrei ausprobieren

Meistgelesene News

Aktuelle News zu Top-Aktien