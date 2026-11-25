Die Zahlen der JDC Group AG für das dritte Quartal sind nach Einschätzung von BankM, im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die Umsatzwarnung für das vierte Quartal sei laut BankM-Analyst Dr. Roger Becker vor allem auf Verschiebungseffekte zurückzuführen, die an den positiven mittelfristigen Wachstumsperspektiven wenig ändern.

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Die JDC Group AG habe im dritten Quartal ein Umsatzwachstum um 17,2 Prozent auf 64,5 Mio. Euro (9M: +18,7 Prozent) gezeigt, wobei sich das EBITDA (5,6 Mio. Euro) und das EBIT (3,9 Mio. Euro) jeweils mehr als verdoppelt haben.

Den Q3-Zahlen vorausgegangen sei jedoch eine Umsatzwarnung für das vierte Quartal 2026, die in der gesetzlichen Einführung des Altersvorsorgedepots (AVD) zum 1. Januar 2027 begründet liege. Das vierte Quartal sei typischerweise das stärkste Quartal, insbesondere mit Blick auf das „Leben“-Geschäft. Viele Versicherer bewerben laut BankM das AVD aktiv und sorgen damit für ein abwartendes Verhalten im laufenden Quartal – und ein voraussichtlich ungewöhnlich starkes erstes Quartal 2027. An den mittelfristigen Wachstumsaussichten von JDC ändere das wenig. Die Verschiebungseffekte hat BankM in den Planzahlen abgebildet.

Aus der aktualisierten DCF- und Peer-Group-Analyse leitet BankM einen fairen Wert von 28,48 Euro ab und bestätigt das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.11.2026 um 9:50 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der BankM AG am 22.11.2026 um 13:00 Uhr erstmals veröffentlicht.



Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/11/JDC_20261123_BasisstudienUpdateSMCpoweredbyBankM.pdf



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