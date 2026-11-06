Masterflex: Vorlaufkosten des Wachstumsschubs problemlos verdaut

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Masterflex habe für die ersten neun Monate 2026 Zahlen vorgelegt, die laut SMC-Research im Rahmen der Erwartungen ausgefallen seien. Nachdem sich das Wachstum bereits im zweiten Quartal beschleunigt habe, habe es im Sommer nochmals zugelegt: Der Umsatz der Monate Juli bis September habe den Vorjahreswert um knapp 6 Prozent übertroffen, so dass nach neun Monaten ein Umsatzplus von 3,0 Prozent auf 82,2 Mio. Euro in den Büchern stehe. Dabei habe sich die von SMC-Research erwartete Unterstützung durch Preiseffekte eingestellt, die nach Unternehmensangaben zusammen mit Volumeneffekten das Wachstum getragen haben.

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Ergebnisseitig habe Masterflex das EBIT um 1,4 Prozent auf 12,1 Mio. Euro gesteigert, die operative EBIT-Marge habe mit 14,9 Prozent nur leicht unter dem Rekordwert des Vorjahres von 15,1 Prozent gelegen, obwohl allein der Anlauf des neuen Standorts in Marokko das Ergebnis mit rund 0,6 Mio. Euro belastet habe. Während sich die Rohmarge nochmals auf 73,1 Prozent verbessert habe, habe vor allem der um gut 8 Prozent gestiegene Personalaufwand dämpfend gewirkt. Unter dem Strich habe Masterflex dank eines verbesserten Finanzergebnisses und einer niedrigeren Steuerquote sogar ein Gewinnplus von 10 Prozent auf 8,5 Mio. Euro erzielt. Damit habe das Unternehmen nach neun Monaten mit einer zweistelligen Nettomarge von 10,4 Prozent aufwarten können – und das mitten in einer von Wachstumsvorleistungen geprägten Phase.

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Trotz der deutlich erhöhten Investitionen in den neuen Standort und die zusätzlichen Reinraumkapazitäten habe sich laut SMC-Research das Bilanzbild weiter verbessert: Die Nettofinanzverschuldung sei seit dem Jahreswechsel von 2,7 auf 1,0 Mio. Euro gesunken, die Eigenkapitalquote auf 74,1 Prozent gestiegen. Damit verfüge Masterflex auch über ausreichende Mittel, um die angestrebten Akquisitionen zu finanzieren, mit denen das Unternehmen 50 bis 60 Mio. Euro zu dem für 2030 angestrebten Umsatz von 200 Mio. Euro beisteuern wolle und die im Modell von SMC-Research bislang nicht abgebildet seien.

Die Prognose für das Gesamtjahr, die Erlöse von 103 bis 108 Mio. Euro und ein EBIT von 13 bis 16 Mio. Euro vorsehe, habe Masterflex bestätigt. Die Umsatzschätzung von SMC-Research liegt unverändert bei 106,2 Mio. Euro und damit in der oberen Hälfte der Spanne, während das Researchhaus beim EBIT trotz einer minimalen Erhöhung seiner Schätzung von 13,3 auf 13,5 Mio. Euro weiter mit einem Wert im unteren Bereich des Prognosekorridors kalkuliert.

Nach wie vor erwartet SMC-Research für 2027 einen kräftigen Wachstumsschub. Für Rückenwind solle dabei insbesondere der Beitrag der beiden großen Wachstumsinitiativen sorgen, namentlich des neuen Standorts in Marokko und des großen Engineering- und Rahmenvertrags, der jeweils ab dem kommenden Jahr und damit etwas später als zuletzt erhofft zum Umsatz beitragen werde. Hinzu komme der Ausbau der Reinraumkapazitäten für das wachstumsstarke Medizintechnikgeschäft, das auch den Auftragseingang präge und den Auftragsbestand auf 23,2 Mio. Euro habe steigen lassen. Nicht zuletzt könne nach Einschätzung der Analysten auch die sich jüngst etwas aufhellende Konjunktur für zusätzlichen Schub sorgen.

Aus dem aktualisierten Modell, in dem SMC-Research zugleich die Kapitalkosten an das gestiegene Zinsniveau angepasst habe, resultiere ein neues Kursziel von 18,70 Euro nach bisher 19,50 Euro, das für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von rund einem Drittel signalisiere. SMC-Research bestätigt daher das Urteil „Buy“, zumal Masterflex nach Einschätzung der Analysten neben der attraktiven Bewertung auch mit einer nahezu schuldenfreien Bilanz und einer hohen Profitabilität überzeuge.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.11.2026 um 8:30 Uhr)

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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 05.11.2026 um 19:04 Uhr fertiggestellt und am 06.11.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/11/2026-11-06-SMC-Update-Masterflex_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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