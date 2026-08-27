MS Industrie: Überproportionaler Ergebnisanstieg

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Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) den Umsatz leicht auf 75,76 Mio. Euro (HJ 2025: 75,23 Mio. Euro) gesteigert, beim EBITDA mit 5,17 Mio. Euro (HJ 2025: 4,23 Mio. Euro) aber einen überproportionalen Anstieg verzeichnet. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen in den beiden vergangenen ersten Halbjahren auf Basis der fortgeführten Bereiche jeweils eine rückläufige Umsatzentwicklung verzeichnet. Nun sei eine Stabilisierung bzw. ein leicht positiver Trend erkennbar. Der Umsatz der vergangenen Geschäftsjahre habe unter den konjunkturell bedingten, rückläufigen Abrufzahlen gelitten. Hier scheine sich die Stimmung leicht zu verbessern. Auf Ebene des Periodenergebnisses sei der Vorjahreswert mit 0,11 Mio. Euro (HJ 2025: -1,38 Mio. Euro) deutlich übertroffen worden. Neben dem gestiegenen operativen Ergebnis habe die Gesellschaft zudem vom Rückgang der Abschreibungen profitiert, was mit dem Wegfall von Anlagen aus der 10-jährigen Abschreibungsphase zusammenhänge. Das Management der MS Industrie AG erwarte für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 155 Mio. Euro. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse laut GBC im zweiten Halbjahr ein Umsatz von rund 79 Mio. Euro erzielt werden. Angesichts höherer Kundenabrufe und eines auf rund 82 Mio. Euro gestiegenen Auftragsbestands erscheine dies den Analysten nachvollziehbar. Ergebnisstützend wirke neben dem höheren Umsatzniveau insbesondere der Wegfall der US-Anlaufverluste. Zudem profitiere das Unternehmen von Mietkosteneinsparungen aus der Trossinger Betriebsimmobilie sowie von zunehmenden Effizienzgewinnen aus der Automatisierung. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 2,50 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.08.2026, 14:55 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 27.08.2026 um 08:52 Uhr fertiggestellt und am 27.08.2026 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=edf4888600829bcb2ad8a8b7b48f0ccb

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