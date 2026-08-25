Pfisterer Holding: EBITDA-Marge legt weiter zu

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Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Pfisterer Holding SE in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) den Umsatz um über 20 Prozent auf 256,70 Mio. Euro gesteigert und das Bruttoergebnis auf 107,77 Mio. Euro (HJ 2025: 90,00 Mio. Euro) verbessert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.
Nach Analystenaussage liege die Bruttomarge mit 42,0 Prozent (HJ 2025: 42,1 Prozent) nahezu exakt auf dem Niveau des Vorjahres. Angesichts eines nur unterproportionalen Anstiegs der Funktionskosten habe das Unternehmen einen starken Anstieg des EBITDA auf 51,51 Mio. Euro (HJ 2025: 36,78 Mio. Euro) verzeichnet. Die EBITDA-Marge sei auf 20,1 Prozent (HJ 2025: 17,2 Prozent) geklettert und liege damit im Bereich der mittelfristigen Unternehmens-Guidance. Ebenso habe sich das bereinigte EBITDA stark auf 52,40 Mio. Euro (GJ 2025: 39,50 Mio. Euro) verbessert. Mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 sei vom Vorstand die Umsatzprognose für 2026 bestätigt worden. Demnach werde weiterhin mit einem Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 12 bis 17 Prozent gerechnet. Neben der erfolgreichen Entwicklung im ersten Halbjahr bilde laut GBC die nach wie vor positive Auftragslage eine gute Basis für die erwartete Umsatzsteigerung im zweiten Halbjahr. In den ersten sechs Monaten habe die Gesellschaft zwar einen Rückgang des Auftragseingangs auf 262,97 Mio. Euro (HJ 2025: 290,22 Mio. Euro) verbucht. Der Auftragsbestand von 340,26 Mio. Euro (30.06.25: 312,47 Mio. Euro) erlaube jedoch eine Sichtbarkeit bis in das kommende Geschäftsjahr 2027 hinein. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells erneuern die Analysten das Kursziel von 115,00 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen”.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.08.2026, 13:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 25.08.2026 um 08:44 Uhr fertiggestellt und 25.08.2026 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=d8d42fd271dc1d512ac6011136f9fd65
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