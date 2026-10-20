PNE: Projektverschiebung ins Jahr 2027

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Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (per 31.12.) gesenkt. Demnach erwarte das Unternehmen nun ein EBITDA von 60 bis 75 Mio. Euro (zuvor: 90 bis 120 Mio. Euro). Hauptgrund hierfür sei die Verschiebung von Projekten in das kommende Jahr. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 8,30 Euro (zuvor: 10,00 Euro), lässt die Einstufung aber auf „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.10.2026, 15:15 Uhr)

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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von First Berlin Equity Research GmbH am 20.10.2026 um 13:42 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&url=69a4ef7698650b5dffcc1ed9b7fdbfa9&application_id=2418828&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news
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