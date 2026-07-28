PSI Software: Zukünftig höhere Margen möglich

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Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research ist die PSI Software SE verhalten in das Geschäftsjahr 2026 (per 31.12.) gestartet und hat einen deutlichen Rückgang beim Auftragseingang um 31 Prozent auf 109 Mio. Euro verbucht. In der Folge bestätigt der Analyst vor dem Hintergrund des angekündigten Übernahmeangebots von Warburg Pincus das Kursziel und nennt ein neutrales Rating.
Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im Jahr 2025 noch ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Auftragseingang verzeichnet. Dennoch bleibe das Unternehmen weiterhin in einer Transformationsphase, die das Ergebnis belaste. Denn diese Transformation hin zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter bringe in der Anfangsphase merklich höhere Kosten mit sich. Hierzu zähle unter anderem die Investition in neue Produkte, Technologien, Cloud-Kapazitäten und Partnerschaften. In Zukunft erwarte das Management daraus aber deutlich höhere Margen. Zusätzlich belastete der Aufwand im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot von Warburg Pincus. Der neue Mehrheitsaktionär unterstütze jedoch die Unternehmensstrategie in vielerlei Hinsicht. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 45,00 Euro und erneuert das Rating „Halten“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.07.2026, 14:55 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 28.07.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
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