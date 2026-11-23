Pyrum kommt nach Darstellung von SMC-Research weiter voran und will jetzt mit einer großen Kapitalerhöhung die Voraussetzungen für einen kräftigen Schub schaffen – allein aus dem Anlagenverkauf aus drei fortgeschrittenen Partnerprojekten stehen Erlöse von mehr als 90 Mio. Euro in den nächsten Jahren in Aussicht. SMC-Analyst Holger Steffen sieht weiter große Chancen, auch für den Kurs.

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Schritt für Schritt komme Pyrum laut SMC-Research weiter voran – nicht in dem erhofften Tempo, aber die Fortschritte seien substanziell. Mittlerweile werde ein Werk aus einem Partnerprojekt (Tschechien) gebaut und zwei weitere (Griechenland und Schweden) stehen in den Startlöchern. Außerdem könnte bald der Bau des nächsten eigenen Werks Fahrt aufnehmen.

Die Zahlen für das laufende Jahr zeigen das noch nicht adäquat, aber das Umsatzpotenzial für die nächsten Perioden sei immens. Allein aus den Anlagenverkäufen für die drei Partnerprojekte stehen mehr als 90 Mio. Euro Umsatz an, davon bis zu 68 Mio. Euro bis Ende 2028. Zudem dürfte der Umsatz des Werks in Dillingen stark zulegen – wenn die Pelletproduktion mit dem Abschluss des Umbaus im ersten Quartal 2027 weiter hochgefahren werden könne.

Das bleibe ein kritischer Punkt, denn das Unternehmen habe das Konzept für die Dosierung in der Mahl- und Pelletieranlage noch einmal überarbeiten müssen, um das zusammen mit Continental entwickelte rCB mit höherem Qualitätsstandard in der gewünschten Menge produzieren zu können. Eine Lösung sei gefunden und solle im ersten Quartal 2027 implementiert werden. Gehe das Konzept auf, wäre damit der Standard für die künftige Produktion gesetzt. Diesbezüglich zeige sich das Management optimistisch.

Für die Unterstützung der weiteren Expansion führe Pyrum aktuell eine große Bezugsrechtskapitalerhöhung durch, in deren Rahmen bis zu 858,5 Tsd. Aktien zu einem Preis von 26,00 Euro pro Stück platziert werden sollen. Damit könnte das Unternehmen brutto bis zu 22,3 Mio. Euro einwerben. Mehrere größere Bestandsaktionäre haben bereits ihre Unterstützung der Maßnahme in Aussicht gestellt.

Sollte ein größerer Platzierungserfolg gelingen und im Anschluss die Pelletproduktion nach den finalen Anpassungen in Q1/2027 das anvisierte Niveau erreichen, erwarten die Analysten eine rasante Expansion auf allen Ebenen. Das könnte dann eine Neubewertung der Aktie einleiten. Trotz einer leichten Reduktion des Kursziels in Reaktion auf die Zahlen und die einkalkulierte höhere Verwässerung liege ihr Zwölfmonats-Kursziel mit 52,70 Euro weit über dem aktuellen Kurs. Ihr Urteil lautet weiterhin „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.11.2026 um 8:30 Uhr)

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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 21.11.2026 um 15:40 Uhr fertiggestellt und am 23.11.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/11/2026-11-23-SMC-Update-Pyrum_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.