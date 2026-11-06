Ringmetall: Ausbau der Marktposition führt zu Margensteigerung

Ringmetall folgt gemäß SMC-Research weiter konsequent der Buy-and-Build-Strategie mit synergetischen Akquisitionen und konnte im in den ersten neun Monaten 2026 infolgedessen den Umsatz um 7 Prozent und das EBITDA um 16 Prozent steigern. SMC-Analyst Holger Steffen hat wegen der positiven Dynamik seine Schätzungen angehoben und sieht hohes Kurspotenzial.

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Ringmetall folge konsequent einer Buy-and-Build-Strategie, mit der die Marktposition kontinuierlich ausgebaut werde. Nachdem das Unternehmen zunächst eine starke Marktstellung in den Bereichen Verschlusssysteme (insbesondere Fassspannringe) und Liner (Innenhüllen für Industrieverpackungen) aufgebaut habe, liege im laufenden Jahr ein Schwerpunkt auf dem wachstumsstarken Bag-in-Box-Markt, der in den nächsten Jahren um 5 bis 8 Prozent p.a. zulegen solle. Nach je einer Übernahme in den USA und in Südafrika in der aktuellen Periode sei Ringmetall inzwischen mit fünf Töchtern in dem Sektor aktiv und nach eigener Einschätzung weltweit die Nummer vier in dem Markt.

Die Expansionsstrategie zeige sich im laufenden Jahr sehr positiv in den Zahlen. Obwohl die Rahmenbedingungen in einigen Teilmärkten weiter schwierig seien, haben die Erlöse nach neun Monaten um 7 Prozent auf 156,7 Mio. Euro gesteigert werden können. Das Ergebnis habe davon überproportional profitiert: Das EBITDA habe um 16 Prozent auf 21,7 Mio. Euro zugelegt, das EBIT um 14 Prozent auf 12,3 Mio. Euro. Das Unternehmen habe auf dieser Basis die Prognose bekräftigt, die einen Umsatz von 195 bis 210 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 23 bis 28 Mio. Euro vorsehe.

Die Analysten erwarten bei beiden Kennzahlen eher Werte am oberen Ende und haben ihre Ergebnisschätzung nach der erfreulichen Entwicklung angehoben. Für die nächsten Jahre sehen sie gute Chancen für eine Fortsetzung des positiven Trends. Das komme in ihrem Kursziel zum Ausdruck, das nach einer Anhebung von 4,80 auf 5,20 Euro ein Kurspotenzial von mehr als 60 Prozent signalisiere. Die Analysten haben den Eindruck, dass die Chancen von Ringmetall an der Börse jetzt wieder stärker wahrgenommen werden, und bekräftigen ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.11.2026 um 9:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.11.2026 um 7:40 Uhr fertiggestellt und am 06.11.2026 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/11/2026-11-06-SMC-Comment-Ringmetall_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.