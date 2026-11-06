Smartbroker Holding AG: Neue Ziele

Veröffentlicht am

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Smartbroker Holding AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (per 31.12.) angepasst und verschiebt im Rahmen dessen das Kundenwachstum ins Jahr 2027, hebt für 2026 die Ergebnisspanne aber an. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
Nach Analystenaussage schreibe das neue Ziel bei Neukunden im Wesentlichen den Trend seit März fort. Nach über 14.000 Neukunden im Januar und Februar seien von März bis Juni weniger als 17.000 hinzugekommen, also rund 4.200 pro Monat. Für das zweite Halbjahr impliziere die Prognose rund 4.000 Neukunden pro Monat. Ein Vorzieheffekt aus dem Altersvorsorgedepot sei damit nicht mehr unterstellt. Die höhere EBITDA-Spanne resultiere aus geringeren Marketing- und Akquisitionskosten, da das Management nach eigener Aussage kein Wachstum zu überhöhten Akquisitionskosten einkaufe. Neben der geringeren Neukundenzahl belaste ein etwas schwächeres Media-Geschäft, das im ersten Halbjahr noch um 6,7 Prozent gewachsen sei. Die Handelsaktivität der Bestandskunden habe sich nach dem sehr starken ersten Quartal beruhigt, bleibe laut Unternehmen aber hoch. Demnach senke das Analystenteam die Umsatzprognose für 2026 auf 67,50 Mio. Euro (zuvor: 70,00 Mio. Euro) und orientiere sich an der Mitte der neuen Spanne. Die EBITDA-Prognose von 0,50 Mio. Euro belasse GBC unverändert und halte die Obergrenze von 2,00 Mio. Euro bei disziplinierten Marketingausgaben für erreichbar. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 17,80 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.11.2026, 12:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 05.11.2026 um 11:30 Uhr fertiggestellt und am 05.11.2026 um 13:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=852b397b1052bde7cc002965b223d3cd
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- Anzeige -

- Anzeige -

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
Weitere Top-Analysenalle Top-News

Die neusten Analysen auf Aktien-Global.de

Beno Holding AGSmartbroker HoldingUnited Labels AGRingmetall SEFinexity AGMasterflex SERheinmetall AGLAIQON AGDeutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AGSiemens Energy AGTKMS thyssenkrupp Marine SystemsFreenet DLS GmbHPyrum Innovations AGSyzygy AGVonovia SEPENTIXAPHARM HOLDING AGEvotec SEInfineon AGSAP SELufthansa AG

Weitere News zu Smartbroker Holding

Weitere anzeigen...

Aktien-Global Aktiensuche

Value-Stars-Deutschland-Index

Der Erfolgsindex zu deutschen Nebenwerten

Value-Stars-Deutschland-Zertifikat
DAX

Hinweis: Historische Renditen sind keine Garantie für künftige Erträge.
Jetzt mehr erfahren

- Anzeige -

BENO: Mehr als nur frisches Kapital 06.11.2026

Bei der BENO Holding könnte die laufende Kapitalerhöhung gleich in zweifacher Hinsicht einen Wendepunkt markieren. Denn sie bietet neben dem angestrebten Mittelzufluss für den geplanten Ausbau des Immobilienportfolios auch die Chance, ... » weiterlesen

Smartbroker Holding AG: Neue Ziele 06.11.2026

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Smartbroker Holding AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (per 31.12.) angepasst und verschiebt im Rahmen dessen das Kundenwachstum ins Jahr ... » weiterlesen

United Labels: Dynamisches Wachstum bei E-Commerce 06.11.2026

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die United Labels AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang auf 6,23 Mio. Euro (HJ 2025: 7,30 Mio. Euro) verbucht, im ... » weiterlesen

Ringmetall: Ausbau der Marktposition führt zu Margensteigerung 06.11.2026

Ringmetall folgt gemäß SMC-Research weiter konsequent der Buy-and-Build-Strategie mit synergetischen Akquisitionen und konnte im in den ersten neun Monaten 2026 infolgedessen den Umsatz um 7 Prozent und das EBITDA um 16 Prozent steigern. ... » weiterlesen

Finexity: Starkes drittes Quartal 2026 06.11.2026

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Finexity AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) den Pro-forma-Umsatz um 18,8 Prozent auf 7,31 Mio. Euro gesteigert, ... » weiterlesen

- Anzeige -

Aktien-Global Select

Exklusiv: Unser kostenfreier Newsletter

  • Die besten Analysen der Woche in einem Newsletter
  • von Aktien-Global und weiteren Qualitätsportalen
  • komprimiert, aktuell und informativ.
Jetzt kostenfrei anmelden

Best of Aktien-Global-Researchguide

Exklusiv: Unser Auswertungswerkzeug für die wichtigsten Research-Ergebnisse von professionellen Nebenwerte-Analysten.

  • Kursziele und Kurspotenzial
  • Die wichtigsten Meinungsänderungen
  • Übersichtliche Rankings
Jetzt kostenfrei ausprobieren

Meistgelesene News

Aktuelle News zu Top-Aktien