Syzygy: Periodenergebnis dreht ins Plus

Veröffentlicht am

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12) aufgrund von restriktiven Budgetvergaben bei Kunden einen Umsatzrückgang auf 37,75 Mio. Euro (9M 2025: 43,78 Mio. Euro) erlitten. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.
Nach Analystenaussage habe der starke Rückgang des Personalbestands zu einer spürbaren Reduktion der operativen Kosten geführt. Daher sei trotz der rückläufigen Umsatzentwicklung das EBIT auf 0,89 Mio. Euro (9M 2025: 0,01 Mio. Euro) gestiegen. Der Kostenspareffekt habe insbesondere im dritten Quartal 2026 zu einem starken Anstieg des EBIT geführt. Nach Abzug des Finanzergebnisses weise das Unternehmen ein Periodenergebnis von 0,48 Mio. Euro (9M 2025: minus 0,22 Mio. Euro) aus. Mit der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen habe das Management die Prognose bestätigt. Demnach werde weiterhin mit Umsatzerlösen von rund 50 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 3 bis 4 Prozent gerechnet. Dies entspreche unverändert einem voraussichtlichen EBIT von 1,5 bis 2,0 Mio. Euro. Für 2027 rechne das Analystenteam aber nur noch mit einem moderaten Umsatzwachstum von 2,0 auf 51,02 Mio. Euro (zuvor: 53,02 Mio. Euro). Analog dazu reduziere GBC die Umsatzschätzung für das Geschäftsjahr 2028 auf 52,55 Mio. Euro (zuvor: 55,68 Mio. Euro). In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 2,30 Euro (zuvor: 2,70 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.11.2026, 15:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 04.11.2026 um 08:21 Uhr fertiggestellt und erstmals am 04.11.2026 um 10:30 Uhr veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7b3d4241bc3d510292ea4e47451fcba1
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- Anzeige -

- Anzeige -

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
Weitere Top-Analysenalle Top-News

Die neusten Analysen auf Aktien-Global.de

Pyrum Innovations AGSyzygy AGVonovia SEPENTIXAPHARM HOLDING AGLufthansa AGRedcare Pharmacy NVNel AsaPyramid AGRheinmetall AGBio-Gate AGNordex SEFriedrich Vorwerk Group SEBASF SEDeutz AGMasterflex SE Gesco SEThe Naga Group AG TKMS thyssenkrupp Marine SystemsSAP SEBeta Systems Software AG

Weitere News zu Syzygy AG

Weitere anzeigen...

Aktien-Global Aktiensuche

Value-Stars-Deutschland-Index

Der Erfolgsindex zu deutschen Nebenwerten

Value-Stars-Deutschland-Zertifikat
DAX

Hinweis: Historische Renditen sind keine Garantie für künftige Erträge.
Jetzt mehr erfahren

- Anzeige -

Pyrum: Der entscheidende Schritt 04.11.2026

Bei Pyrum ist alles vorbereitet für eine starke Beschleunigung der Expansion auf allen Ebenen. Der Bau des nächsten eigenen Werks, die Realisierung von Anlagen mit Partnern und auch eine deutliche Ausweitung der Produktion am Stammwerk ... » weiterlesen

Syzygy: Periodenergebnis dreht ins Plus 04.11.2026

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12) aufgrund von restriktiven Budgetvergaben bei Kunden einen Umsatzrückgang auf 37,75 Mio. ... » weiterlesen

Vonovia: Warten auf die Zinswende 04.11.2026

Das Immobilienunternehmen Vonovia hat mit Vorlage der Neunmonatszahlen die gekappte Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt. Der Ausblick für 2027 und 2028 fällt vorsichtig aus. Während die Vergesellschaftungsfantasien in ... » weiterlesen

Pentixapharm: Trotz Verzögerung weiter aussichtsreich 04.11.2026

Die Analysten von BankM haben ihre Einschätzung zur Pentixapharm Holding AG nach der angekündigten Verschiebung des Studienstarts für das zentrale Entwicklungsprogramm PANDA aktualisiert. Nach Einschätzung von BankM-Analyst Dr. ... » weiterlesen

Intel Aktie: War der Kurs-Absturz übertrieben? 03.11.2026

Gute Zahlen haben der Intel Aktie diesmal nicht geholfen. Die Prognose des US-Chipkonzerns hat die Anleger so enttäuscht, dass der Kurs am Freitag regelrecht einbrach und eine riesige Kurslücke im Chart hinterließ. Am Montag setzte sich der ... » weiterlesen

- Anzeige -

Aktien-Global Select

Exklusiv: Unser kostenfreier Newsletter

  • Die besten Analysen der Woche in einem Newsletter
  • von Aktien-Global und weiteren Qualitätsportalen
  • komprimiert, aktuell und informativ.
Jetzt kostenfrei anmelden

Best of Aktien-Global-Researchguide

Exklusiv: Unser Auswertungswerkzeug für die wichtigsten Research-Ergebnisse von professionellen Nebenwerte-Analysten.

  • Kursziele und Kurspotenzial
  • Die wichtigsten Meinungsänderungen
  • Übersichtliche Rankings
Jetzt kostenfrei ausprobieren

Meistgelesene News

Aktuelle News zu Top-Aktien