UmweltBank: Aufwärtstrend beim Zinsergebnis

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Die UmweltBank war nach Darstellung von GBC im letzten Jahr im Privatkundengeschäft sehr erfolgreich und konnte deswegen das Zinsergebnis um 30 Prozent steigern. Die Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann sind auch von den weiteren Perspektiven der Bank überzeugt und bestätigen ihr Kaufurteil.

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Die UmweltBank AG habe gemäß finaler Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 einen starken Anstieg des Zinsergebnisses um 30,0 % auf 58,45 Mio. Euro (VJ: 44,95 Mio. Euro) erzielt. Ausschlaggebend für diesen Erfolg sei das starke Wachstum im Privatkundengeschäft gewesen: Die UmweltBank AG habe die Kundeneinlagen um nahezu 720 Mio. Euro auf 4.544 Mio. Euro und die Anzahl der Kunden um rund 30.000 auf rund 184.000 gesteigert. Unterm Strich habe der Jahresüberschuss auf 14,26 Mio. Euro (VJ: 0,73 Mio. Euro) zugelegt. Hierzu habe insbesondere die Auflösung von Rücklagen nach § 340g HGB in Höhe von 5,0 Mio. Euro beigetragen.

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Bereits mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen Ende April 2026 habe das Management der UmweltBank Prognosen für das laufende Geschäftsjahr sowie einen Szenario-Ausblick auf die kommenden Geschäftsjahre gegeben. Diese seien mit dem nun vorliegenden, testierten Geschäftsbericht bestätigt worden. Demnach solle ein Zinsüberschuss in Höhe von 62,5 Mio. Euro bis 67,5 Mio. Euro von einem Finanzergebnis in Höhe von 4 Mio. Euro bis 8 Mio. Euro sowie von einem Provisions- und Handelsergebnis in Höhe von 10 Mio. Euro bis 15 Mio. Euro begleitet werden. Der Zinsüberschuss solle dabei nicht nur von einem weiteren Ausbau des Privatkundengeschäftes profitieren: Das Firmenkundengeschäft (Umweltkredite) solle im laufenden Geschäftsjahr den Turnaround schaffen. Die im September 2025 erfolgte Kapitalerhöhung (Emissionserlös brutto: 20,66 Mio. Euro) und die im zweiten Quartal 2026 erfolgte Reduktion der Kapitalanforderung um 60 Basispunkte haben den Spielraum für ein Wachstum des Kreditvolumens deutlich erhöht.

Die Prognosen der Analysten orientieren sich an der Unternehmens-Guidance. Sie erwarten nach einer leicht rückläufigen Entwicklung der Gesamterträge auf 81,91 Mio. Euro für die kommenden Geschäftsjahre ein dynamisches Wachstum. Dieses treffe auf eine nur unterproportionale Kostenentwicklung, die von der abgeschlossenen Transformationsphase profitieren dürfte. Angesichts einer von den Analysten  erwarteten Verbesserung der Cost-Income-Ratio von 90,6 % (2025) auf 81,5 % erwarten sie einen Anstieg des Vorsteuerergebnisses von 6,44 Mio. Euro (2025) auf 14,36 Mio. Euro. Der Wachstumskurs sollte sich in den Folgejahren fortsetzen.

Im Rahmen ihres Bewertungsmodells haben die Analysten ein unverändertes Kursziel in Höhe von 9,00 Euro ermittelt. Sie vergeben das Rating KAUFEN.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.07.2026, 14:22 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 08.07.2026 um 9:05 Uhr fertiggestellt und am 08.07.2026 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&url=9ef5490d8a71cf08702fb59b7b045ed5&application_id=2362604&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news

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