Waydear: Neuausrichtung abgeschlossen

Die Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC haben die Coverage für die Waydear AG (vormals: UMT United Mobility Technology AG) aufgenommen und sehen bei einem Kursziel von 2,30 Euro noch deutliches Potenzial. Das Unternehmen habe die Neuausrichtung von einem Mobile-Payment-Spezialisten zum Anbieter angewandter, agentenbasierter Künstlicher Intelligenz für den Mittelstand abgeschlossen und ziele dabei auf einen großen Markt.

Nach Analystenaussage werde das operative Geschäft über die 100-Prozent-Tochter UMS United Mobile Services GmbH betrieben. Deren Plattform UMS Vision AI automatisiere dokumentenintensive und häufig regulierte Prozesse, etwa die Erfassung von Transportaufträgen, den Abgleich von Zoll- und Importdokumenten oder die Bearbeitung von Fangbescheinigungen im EU-System CATCH (Catchflow Agent). Dabei setze das Geschäftsmodell auf ein schlüsselfertiges Ergebnis statt auf Software zur Eigenkonfiguration. Der Kunde zahle eine einmalige Setup-Gebühr und anschließend eine laufende Nutzungsgebühr. Dabei biete das Marktumfeld erhebliches Potenzial. In Deutschland werde erst von 23 Prozent der kleinen und 36 Prozent der mittleren Unternehmen auf KI gesetzt. Den in den Fokusmärkten DACH und UK erreichbaren Markt beziffere die Gesellschaft auf 0,5 bis 0,7 Mrd. Euro. Das Wachstum von WAYDEAR sei damit aus Sicht der Analysten nicht durch die Marktgröße, sondern allein durch die eigene Vertriebskapazität begrenzt. Bei den Prognosen orientiere sich das Analystenteam am unteren Ende der Guidance und erwarte 2026 Umsatzerlöse von 0,31 Mio. Euro und 2027 dann 1,30 Mio. Euro. Das EBITDA solle 2026 bei -0,67 Mio. Euro liegen. 2027 werde dann mit 0,07 Mio. Euro gerechnet. Auf Basis eines DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten für die Waydear AG ein Kursziel von 2,30 Euro und vergeben das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.11.2026, 12:00 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 09.11.2026 um 09:20 Uhr fertiggestellt und 09.11.2026 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=126769141653d00878aa9825e1571941

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