Private Assets: Kursziel angehoben

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Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Private Assets SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) operative Fortschritte durch Optimierungen im Portfolio erzielt, auf Basis dessen das Management positiv auf den weiteren Jahresverlauf blickt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das Votum. 
Nach Aussage des Analysten sei dabei insbesondere die neu gegründete Kiel Power Systems SE (KPS) hervorzuheben. Angesichts einer vom KI-Boom getriebenen, stark gestiegenen Nachfrage nach Gasmotorenkomponenten aus den Bereichen Rechenzentren und Energieinfrastruktur werde für die KPS eine dynamische Entwicklung erwartet. Vor diesem Hintergrund sei eine Verdopplung der Produktionskapazitäten in Kiel geplant. Im Rahmen der Prüfung von Finanzierungsoptionen für diese Wachstumsinvestitionen stehe auch ein möglicher Börsengang der KPS im Raum. Nach Aussage von GSC bleibe das gesamtwirtschaftliche Umfeld weiterhin herausfordernd und durch vielfältige Unsicherheiten geprägt. Durch die seit Ende 2024 erfolgten Trennungen von mehreren Verlustbringern habe Private Assets die Portfolioqualität aber inzwischen deutlich verbessert und die Basis für eine in den kommenden Jahren steigende Profitabilität geschaffen. Die strategische Vision bilde dabei der Aufbau eines diversifizierten Beteiligungsportfolios mit rund 20 Unternehmen über verschiedene Branchen, Geschäftsmodelle und Regionen und einem Gesamtumsatz von rund 1 Mrd. Euro. Auf Basis einer aktualisierten DCF-Bewertung und unter Berücksichtigung der sehr geringen Visibilität hebt der Analyst in der Folge das Kursziel auf 4,50 Euro (zuvor: 3,60 Euro) und erneuert das Rating „Halten“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.09.2026, 11:10 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 28.09.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102973
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