Aumann: Operatives Wachstum auch für 2027 fraglich

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Der Maschinenbauer Aumann hat im Neunmonatszeitraum 2026 den erwarteten Umsatzrückgang um fast 34 % auf 104,4 Mio. Euro erlitten. Das Konzernergebnis halbierte sich nahezu auf 5,2 Mio. Euro. Während das Unternehmen beim Umsatz vorsichtiger wird, soll die EBITDA-Marge besser als geplant ausfallen.

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So wird für den Umsatz nun eine Range von 140 bis 160 Mio. Euro (zuvor: rund 160 Mio. Euro) genannt. Die EBITDA-Marge soll jetzt zwischen 8 und 10 % (zuvor: 6 bis 8 %) liegen. So ist es Aumann gelungen, beispielsweise den großen Kostenblock des Materialaufwands überproportional zum Umsatzrückgang zu drücken.

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Ob zukünftig Wachstum auf der Top-Line drin ist, steht in den Sternen. Der Auftragseingang sank in den ersten neun Monaten um ca. 15 % auf 95,8 Mio. Euro.

Die Nachfrage aus der Automobilindustrie verläuft noch schleppend und obwohl sich die Aufträge im Bereich Next Automation fast verdoppelten, bleibt insgesamt ein Rückgang bei den Bestellungen...

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