Kion: Zweistellige EBIT-Marge wird zu einem Fernziel

Die anhaltenden Verwerfungen durch die Geopolitik drücken bei Kion auf Umsatz und Ertrag. Neben den Zielen für 2026 rückt das Unternehmen zudem davon ab, 2027 eine zweistellige EBIT-Marge zu erzielen. Das Papier bleibt dennoch eine Wette auf eine Konjunkturerholung – und auf eine Jahresendrally.

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So weit ist es aber noch nicht: Aktuell überwiegen die Bad News der Zielrevision. Der Umsatz 2026 soll nun in einer Spanne von 11.450 bis 11.750 Mio. Euro (zuvor: 11.525 bis 12.050 Mio. Euro) liegen, das bereinigte EBIT bei 815 bis 875 Mio. Euro (zuvor: 880 bis 980 Mio. Euro).

Auf Basis der neuen Ziele haben wir unsere Schätzungen für 2026 und 2027 angepasst. Durch den starken Kursrückgang bleibt die Aktie trotz der Gewinnreduktion günstig bewertet.

Die Aktie hat am Tag der Prognoserevision eine wahre Achterbahnfahrt auf das Parkett gelegt und die Tagesverluste komplett kompensiert. Tendenziell bröckelt der Kurs aber weiter ab. Mittlerweile ist die Aktie unter den Stopp bei Erstempfehlung (32/2024) gefallen. Wenngleich wir das Papier im Rahmen einer Konjunkturerholung weiterhin als Favoriten einschätzen, sind weitere Rücksetzer...

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